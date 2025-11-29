ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бивша гримьорка от "Шоуто на Слави" с емоционален пост
Екип не е точната дума. Бих казала - 200 членно семейство. Благодаря ти, Слави Трифонов, за доверието, високата оценка, съвместната работа, уроците по пътя, всичките преживявания - заслужаваше си!
Всяко пиле рано или късно полита от гнездото, когато усети, че му е дошло времето, та да се разпери волно и да изгради свое.
Никога няма да забравя нашето (2009-2020) и ще го съхранявам в сърцето си с много любов - заради всичко и въпреки всичко.
Дълбок поклон и благодаря за цялото преживяване на теб и на всеки един човек от това екипно семейство - бивши и настоящи - все завинаги! Благодаря ти за обръщението ти по този случай! Беше истинска сбъдната мечта. И както обещах, продължавам да сбъдвам всяка следваща...", написа Милослава Найденова, бивш гримьор в "Шоуто на Слави“ по повод годишнината от стартирането на предаването.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2391
|предишна страница [ 1/399 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Г...
09:24 / 29.11.2025
Черен петък: В България - 860 лв., в САЩ - 505 лв., а в Англия - ...
08:35 / 29.11.2025
Нутриционистът Дони Казиска: Хората с диабет и Хашимото рядко се ...
08:34 / 29.11.2025
Иван Динев-Устата: Много българи се чудеха за цените на родните п...
22:23 / 28.11.2025
Видео с пловдивска красавица стана хит в мрежата
20:52 / 28.11.2025
Кристина от "Ергенът" си призна: Да, аз съм жената до Виктор!
20:32 / 28.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
БТР съобщиха скръбна вест
14:02 / 27.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS