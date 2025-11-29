Бивша гримьорка от "Шоуто на Слави" с емоционален пост

© Фейсбук "Честити 25 години "Шоуто на Слави"! 11 години от живота ми - изпълнени със значително количество творчество, смях, сълзи, адреналин, лиготии, дисциплина, приключения, срещи с всякакви личности от всякакви величини, купони, турнета, екипна работа, среща с любовта > бременност > дете, удовлетворение, предизвикателства, стрес, привързаност, усъвършенстване, професионализъм и въобще - букет от разнородни чувства и емоции.



Екип не е точната дума. Бих казала - 200 членно семейство. Благодаря ти, Слави Трифонов, за доверието, високата оценка, съвместната работа, уроците по пътя, всичките преживявания - заслужаваше си!



Всяко пиле рано или късно полита от гнездото, когато усети, че му е дошло времето, та да се разпери волно и да изгради свое.



Никога няма да забравя нашето (2009-2020) и ще го съхранявам в сърцето си с много любов - заради всичко и въпреки всичко.



Дълбок поклон и благодаря за цялото преживяване на теб и на всеки един човек от това екипно семейство - бивши и настоящи - все завинаги! Благодаря ти за обръщението ти по този случай! Беше истинска сбъдната мечта. И както обещах, продължавам да сбъдвам всяка следваща...", написа Милослава Найденова, бивш гримьор в "Шоуто на Слави“ по повод годишнината от стартирането на предаването.