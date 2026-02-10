ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бивш кмет на Пловдив с личен поздрав към Богомил Грозев: Честито назначение!
Радвам се особено, че човек от моя екип, който постигна високи успехи по време на престоя си като директор на "Старинен Пловдив“, отново се завръща на екран с професионализъм и ясна визия.
Богомил има дългогодишен журналистически опит и утвърдено име, а работата му извън медиите доказа, че умее да носи отговорност и да постига реални резултати. Още преди да поеме ръководството на "Старинен Пловдив“, той работи активно за популяризирането на Пловдив, като участва в реализацията на кино продукции, снимани в града – сред тях и филмът "Завръщане“, заснет почти изцяло в Пловдив и Стария град.
По време на мандата си в "Старинен Пловдив“ той успя да подобри финансовото състояние на института дори в условията на пандемия, да привлече над 300 000 лв. външно финансиране за консервация и реставрация на емблематични обекти, както и да работи последователно за развитието и популяризирането на културно-историческото наследство на Стария град чрез нови формати и инициативи.
Пожелавам успешен старт в ефира на двама професионалисти, които носят Пловдив със себе си по различен начин – единият по рождение, другият с избора и отдадеността си към града.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Рожденият ден на Христо Стоичков - празник за чудо и приказ
16:17 / 10.02.2026
Катрин Тасева очаква бебе номер 2
12:27 / 10.02.2026
Телевизиите се разбраха за зрителите, "Капките" далече от "Ергенъ...
08:56 / 10.02.2026
Изненадващ ход: Нови водещи на сутрешния блок на bTV
08:10 / 10.02.2026
Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, кой...
17:35 / 09.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS