Бивш кмет на Пловдив с личен поздрав към Богомил Грозев: Честито назначение!

Честито назначение на Богомил Грозев в екипа на bTV! Така започва поста на Здравко Димитров в социалната мрежа. Публикацията на бившия кмет на Пловдив е по повод новото назначение на Богомил Грозев в телевизията.



Радвам се особено, че човек от моя екип, който постигна високи успехи по време на престоя си като директор на "Старинен Пловдив“, отново се завръща на екран с професионализъм и ясна визия.



Богомил има дългогодишен журналистически опит и утвърдено име, а работата му извън медиите доказа, че умее да носи отговорност и да постига реални резултати. Още преди да поеме ръководството на "Старинен Пловдив“, той работи активно за популяризирането на Пловдив, като участва в реализацията на кино продукции, снимани в града – сред тях и филмът "Завръщане“, заснет почти изцяло в Пловдив и Стария град.



По време на мандата си в "Старинен Пловдив“ той успя да подобри финансовото състояние на института дори в условията на пандемия, да привлече над 300 000 лв. външно финансиране за консервация и реставрация на емблематични обекти, както и да работи последователно за развитието и популяризирането на културно-историческото наследство на Стария град чрез нови формати и инициативи.



Пожелавам успешен старт в ефира на двама професионалисти, които носят Пловдив със себе си по различен начин – единият по рождение, другият с избора и отдадеността си към града.