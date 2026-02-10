ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Изненадващ ход: Нови водещи на сутрешния блок на bTV
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:10Коментари (0)179
©
С началото на новия пролетен телевизионен сезон bTV продължава да развива както развлекателната си праймтайм програма, така и актуално-публицистичното си съдържание. От 16 февруари медията представя новите водещи на "Тази сутрин“ - утвърдените журналисти Богомил Грозев и Юлия Манолова.

Новата екранна двойка ще посреща зрителите всяка делнична сутрин от 06:00 часа, като ще поставя на фокус важните събития от обществения живот, ще търси отговори и ще дава гласност на темите, които имат значение за ежедневието на хората. Добре познатите за зрителите сегменти в "Тази сутрин“ като панелни дискусии, разговори с гости и коментари, авторски рубрики, информация за времето и материали от репортерите по съществени казуси, продължават да бъдат неизменна част от структурата на предаването. 

Богомил Грозев и Юлия Манолова са сред разпознаваемите лица в българския телевизионен ефир с над 20-годишен професионален опит. Забележителната телевизионна кариера на Богомил започва именно от bTV като икономически и социален репортер, преди да се присъедини към другата частна национална телевизия като водещ на Новини. Той е и комуникационен експерт в сферата на корпоративните и маркетингови комуникации. Юлия Манолова има богат телевизионен опит като редактор на актуално предаване, отразявала е международни новини, била е водеща на Новини и сутрешен блок, автор и изпълнителен продуцент на новинарски и публицистични формати. 

"Посрещаме в екипа си добре познати и реномирани журналисти, които се ползват с висок обществен авторитет и уважение в медийната индустрия. Убедени сме, че със своя професионализъм, ангажираност и експертен поглед към значимите въпроси и процеси, които формират дневния ред, Богомил Грозев и Юлия Манолова ще допринесат за съдържателното и програмно развитие на "Тази сутрин“. Сутрешният блок остава близо до зрителите, като поставя във фокуса темите, които пряко засягат техния живот и ежедневните им решения“ - заявява Ралф Бартолайт, главен изпълнителен директор на bTV Media Group. 

Журналистите Росен Цветков и Гергана Венкова продължават активната си работа в новинарската редакция на bTV като водещи и репортери, ангажирани със специални студиа, формати и новинарските емисии на медията.

Богомил Грозев започва професионалния си път преди повече от 25 г. в Дарик радио, след което се насочва към печатните медии - вестниците "Банкеръ“ и "Сега“, както и списание "Тема“. Телевизионната му кариера стартира в bTV Новините, където в продължение на 7 години работи като репортер. Там утвърждава журналистическия си стил със задълбочени материали, живи включвания от мястото на горещите събития и отразяване на значими икономически и социални теми. По-късно се присъединява към екипа на NOVA телевизия като водещ на централна емисия Новини. В професионалния си път заема и позицията директор на общинския институт "Старинен Пловдив“, където работи активно за опазването и популяризирането на културното и историческото наследство на Стария град, Античния театър, Римския стадион и Епископската базилика на Филипопол. Развива дейност и като филмов продуцент на филмите "Завръщане“ и "Завръщане 2“. През последните години работи като маркетинг директор в банковия сектор и като комуникационен експерт с опит в организирането и провеждането на обучения по медийно поведение и публично говорене. Богомил Грозев има висше инженерно образование и е преминал през редица практически обучения в областта на медиите, PR стратегиите и дигиталния маркетинг.

Професионалният път на Юлия Манолова започва в Евроком-Пловдив като водеща на новинарски емисии и международен редактор. В Българската национална телевизия тя работи като редактор и водеща на "Денят започва“, "БНТ Такси“ и "По света и у нас“. След това става водеща и редактор на новинарското предаване "Нюзрум“ по News7. В телевизия BiT заема позицията изпълнителен продуцент на новините, автор и водеща на предаването "Една различна неделя“.

Опитът ѝ включва и ролята на изпълнителен продуцент на сутрешния блок на телевизия Европа. Преди да се присъедини към bTV, Юлия Манолова работи като продуцент и водеща на публицистичното предаване "Пресечна точка“ в NOVA телевизия, както и като водеща на Новини в NOVA NEWS. Юлия Манолова е завършила международни икономически отношения и журналистика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“. Преминала е през международни медийни обучения в България и Германия, както и шестмесечен стаж в американския телевизионен канал Fox.


Още по темата: общо новини по темата: 3311
09.02.2026 Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, който има същото име като нейното
09.02.2026 Рокади в Nova
09.02.2026 Гала влиза в "Капките"
09.02.2026 Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
09.02.2026 Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
09.02.2026 Февруари, бански, море - за Мария Игнатова е напълно реално
предишна страница [ 1/552 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Родена е на днешния ден в Търговище, но става звезда в града, кой...
17:35 / 09.02.2026
Рокади в Nova
17:22 / 09.02.2026
"Вайбър" въвежда нова функция за България
12:40 / 09.02.2026
НАП-аджийка опъна нервите на наша актриса
08:58 / 09.02.2026
Днес е особен ден: Четири зодии остават под пари
08:40 / 09.02.2026
Кристо Стоичков ще изиграе Христо Стоичков
22:32 / 08.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
Ивайло Калушев открит мъртъв зад волана, двете момчета са били в задната част на кемпера
14:21 / 08.02.2026
Предложиха нов данък в България
Предложиха нов данък в България
11:23 / 08.02.2026
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
Никол Станкулова стана жертва на разкрасителните процедури
17:09 / 09.02.2026
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
"Един за друг" приключи, на негово място идва ново предаване с интересен водещ
12:53 / 08.02.2026
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
Ирина Тенчева: Гробищата са добро място
15:25 / 09.02.2026
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
Млад мъж е свидетелствал за сексуалните си отношения с Калушев, обяснили му, че мъжете нямат нужда от жени
10:01 / 08.02.2026
Вече никой не вярва на Азис
Вече никой не вярва на Азис
10:58 / 09.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Зима 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: