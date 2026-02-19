ИЗПРАТИ НОВИНА
Била е хигиенистка, сервитьорка, хостеса и барманка, но днес я знае цяла България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:43
© Фейсбук
Неда Николаева Спасова е българска филмова и театрална актриса. Известна е с изявите си в различни представления в Театър "София“, както и с ролите си на Царицата на розите в "Дамасцена“ (2016), сестра Кая Райкова в драматичния сериал "Откраднат живот“ от 2018 г. до 2021 г., Венета в историческия филм "Ботев“.

Родена е на 19 февруари 1992 г. във Враца. В ранните си години е работила като хигиенистка, сервитьорка, хостеса, барманка и продавачка в зоомагазин.

През 2010 г. завършва Профилирана езикова гимназия "Йоан Екзарх“ в град Враца, с профил английски и испански език.

През 2014 г. завършва НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Маргарита Младенова. Състудентка е там със Августина-Калина Петкова, Борис Кашев, Сотир Мелев и други.

Играла е на сцените в Народния театър "Иван Вазов“, Театрална работилница "Сфумато“ и Младежкия театър "Николай Бинев“, а от февруари 2018 г. е част от трупата в Театър "София“, където играе в постановките "Ревизор“, "Тирамису“, "Франкенщайн“, "Закачане“, "Съгласие“, "Няма да платим! Няма да платим!“, "На четири уши и унижението“, "Цветята“,[7] "Пер Гюнт“ "Горчивите сълзи на Петра Фон Кант“ и "Невинно малко убийство“. През 2021 г. играе в спектакъла "Илюзии“ на режисьора Младен Алексиев в Театър Азарян.

Спасова първоначално започва да играе малки роли в сериали, измежду които "Под прикритие“ и "Столичани в повече“ в ролята на сервитьорка на Пламен Цеков (Христо Гърбов) в пети сезон през 2013 г.

През 2016 г. прави първия си актьорски дебют като главна роля във филма "Дамасцена“, където играе Царицата на розите.

През 2018 г. става популярна с ролята си на сестра Кая Райкова в медицинския сериал "Откраднат живот“.

През 2019 г. играе в българския игрален филм "Останалото е пепел“ на режисьора Георги Д. Костов, където си партнира с Бен Крос, Асен Блатечки и други.

През 2020 г. играе Венета в българския исторически филм "Ботев“ на режисьора Максим Генчев.

През 2022 г. играе в четвъртия сезон на криминалния сериал "Братя“ в ролята на Елена Давидова. В същата година играе в късометражния филм "Откъснати“ на режисьорката Стефани Дойчинова.

През 2024 година е главната героиня в прекрасния филм "Защото обичам лошото време“.

Честит 34-ти рожден ден на прекрасната Неда Спасова!


предишна страница [ 1/575 ] следващата страница






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
