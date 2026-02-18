ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Бил е женен 4 пъти, но мъката му е, че няма собствени деца
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:57Коментари (0)1666
©
Животът му е изпълнен с любов, талант и световна слава, но в дома му така и не се чува детски смях. Робърт Дювал се жени четири пъти, среща голямата любов на живота си и оставя ярка следа в киното, но никога не става баща. Каква е историята зад това решение – съзнателен избор или болезнено стечение на обстоятелствата? Вижте какво е споделял актьорът по темата за бащинството, както и кои са жените в живота му.

Едно от нещата, за които Робърт Дювал е мечтал през целия си живот, но никога не е успял да постигне, е да стане баща. Макар да е бил женен 4 пъти, той никога не е успял да остави наследници.

През 2007 г. споделя, че не е имал намерение да остане без деца и дори е обмислял да осинови.

"Изглежда стрелям с халосни патрони. Пробвал съм с много различни жени – с тези, за които съм бил женен, както и с други. Мислил съм и за осиновяване, но все още не съм го направил“, заявява той за списание Details.

Според източник на Daily Mail, актьорът рядко е говорил публично по темата, че няма деца и не е позволявал тя да определя живота му. Макар в определен момент Робърт да е копнеел да стане баща, в крайна сметка е насочил енергията си към кариерата и връзките си. Близките му отбелязват, че е живял пълноценен живот, като не е позволил това да се превърне във фикс идея. Въпреки че не е имал биологични деца, той е изпитал радостта от семейния живот по време на първия си брак с Барбара Бенджамин, когато става доведен баща на двете ѝ дъщери от предишна връзка.

"Той не говореше често за това, че няма деца, защото влагаше времето си в професията си, в браковете си и просто в това да живее живота си. В миналото е казвал, че това просто не му е било писано, но никога не е съжалявал. Това може да е създавало напрежение в някои от браковете му, но липсата на деца никога не е бил повратен момент за него", обяснява източник, близък до актьора.

Жената на живота му се казва Лусиана Педраса. Двамата се женят през 2005 година и тя е с него до смъртта му. Преди нея е бил женен още 3 пъти – с актрисите Барбара Бенджамин и Гейл Йънгс и с танцьорката Шарън Брофи.

През 1964 г. Дювал се жени за актрисата Барбара Бенджамин. По това време тя има две дъщери от предишна връзка – Сюзан и Нанси, на 7 и 6 години. Дювал помага в отглеждането им. Бракът продължава до 1975 г. В интервю през 2003 г., актьорът лаконично обясни раздялата с първата си съпруга: "Просто се изчерпахме“.

С втората си съпруга, актрисата Гейл Йънгс, Дювал се запознава през 1977 г., докато играе на Бродуей в постановката "American Buffalo“.

"И се влюбих“, споделя тя пред The New York Times през 1983 г.

След период на раздяла от 14 месеца по време на общ филмов проект, двамата се събират отново и сключват брак през август 1982 г. Четири години по-късно се развеждат.

През 2003 г. Йънгс споделя в интервю:

"Той е великолепен човек в много отношения, по-жизнен е от всеки, когото познавам. Но в други аспекти е измъчена душа. Воден е от нуждата си за постигане на съвършенство.“

Третата съпруга на актьора, танцьорката Шарън Брофи, среща Дювал на курс по танго в Ню Йорк през 1986 г. Легендата на киното е влюбен в тангото и то е едно от хобитата му. Двамата се женят през 1991 г. в неговия селски дом във Вирджиния. През 1995 г. актьорът подава молба за развод.

С Лусиана Педраса актьорът се запознава напълно случайно през 1996 г. в Аржентина.

"Запознах се със съпругата си в Аржентина“, разказва той пред Esquire през 2010 г. "Цветарският магазин беше затворен, затова влязох в пекарната. Ако цветарският беше отворен, никога нямаше да я срещна.“

Двамата участват заедно във филма "Assassination Tango“ от 2003 г., написан и режисиран от Дювал, и се женят две години по-късно.

След повече от две десетилетия брак, който е най-дългият му от всичките четири, Лусиана обяви смъртта му с трогателни думи:

"За света той беше носител на "Оскар“, режисьор, разказвач на истории. За мен той беше просто всичко!“

Интересна подробност е, че двамата са родени на една и съща дата – 5 януари, но Лусиана е с 41 години по-млада от него. Двойката участва в много благотворителни инициативи в полза на бедни жени и деца в Аржентина и цяла Южна Америка, пише ladyzone.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 3436
18.02.2026 "Ергенът" съди една от участничките
18.02.2026 Една реплика напълно разрушава отношенията между Хари и Уилям
18.02.2026 Ромина Тасевска с емоционално послание към малкия си син
18.02.2026 Как ще се отрази годината на огнения кон на всяка една зодия?
18.02.2026 Любовта им трае цели 37 години, въпреки тежкото му неизлечимо заболяване
18.02.2026 Момите в Пловдив намаляха, известна актриса се омъжи
предишна страница [ 1/573 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Потребители на YouTube съобщиха за нови ограничения
12:36 / 18.02.2026
Заплата от близо 7000 евро: ЕС поднови конкурс, който предлага ра...
12:11 / 18.02.2026
Димо Алексиев си намери работа
10:20 / 18.02.2026
Фалстарт на "Ергенът"
20:42 / 17.02.2026
Етиен Леви каза истината за "Капките"
16:48 / 17.02.2026
Голям наш актьор днес става на 83
15:19 / 17.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
АГРА, ВИНАРИЯ и ФУДТЕХ 2026
Парламентарни избори 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: