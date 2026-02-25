ЗАРЕЖДАНЕ...
Бил Гейтс: Изневерих на жена ми с две рускини
Срещата е била предварително планирана обща вътрешна среща, в рамките на която Бил Гейтс е отговарял на въпроси на служители, включително относно публикуваните през януари документи по случая "Епстийн“, както и по теми, свързани с изкуствения интелект и бъдещето на глобалното здравеопазване.
Според публикация на The Wall Street Journal, позоваваща се на запис от срещата, Гейтс се е извинил на служителите и е признал, че е имал две извънбрачни връзки с рускини, за които по-късно Епстийн е научил. По отношение на покойния финансист той заявил:
"Не съм извършил нищо незаконно. Не съм видял нищо незаконно.“
Той е подчертал също:
"Извинявам се на всички, които са въвлечени в това заради грешката, която направих.“
По данни на изданието Бил Гейтс е казал, че се е срещал с Епстийн между 2011 и 2014 г. — години след като финансистът вече е признал вина по обвинение, свързано с непълнолетна. Гейтс е обяснил, че е знаел за 18-месечното ограничение върху пътуванията му, но не е направил по-задълбочена проверка. Той е подчертал, че никога не е нощувал при Епстийн и не е посещавал острова му, както и че не е прекарвал време с жертвите или с жени от обкръжението му.
От думите му става ясно, че контактите са продължили въпреки резервите на бившата му съпруга, Melinda French Gates (Мелинда Френч Гейтс). По този повод Гейтс е отбелязал:
"За нейна чест, тя винаги беше донякъде скептична по отношение на случая с Епстийн.“
Според публикацията Епстийн е твърдял, че може да съдейства за набиране на средства за благотворителни инициативи и е изтъквал връзките си с други милиардери. В крайна сметка обаче фондацията не е реализирала съвместни проекти с него и не са извършвани финансови плащания.
През януари United States Department of Justice (Министерство на правосъдието на САЩ) публикува нов пакет документи по случая, което доведе до подновен обществен интерес към връзките на Бил Гейтс с Джефри Епстийн. Сред тях има проект на имейл от 2013 г., съдържащ твърдения, че Гейтс е прикривал сексуално предавана инфекция. Негов говорител определи обвиненията като "абсолютно абсурдни и напълно неверни“.
Гейтс по-рано коментира темата и пред австралийската медия 9News ("Найн нюз“), където заяви, че контактите му с Епстийн са били ограничени до вечери и че съжалява за всяка минута, прекарана с него.
Бил Гейтс и Мелинда Френч Гейтс се разведоха през 2021 г. след 27 години брак. В интервю за NPR ("Ен Пи Ар“ – Национално обществено радио на САЩ) тя определи последните разкрития като болезнен спомен от брака им и заяви, че въпросите около случая трябва да получат отговор от замесените лица.
До момента срещу Бил Гейтс няма повдигнати обвинения, свързани с престъпленията на Джефри Епстийн
