ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Бил Гейтс: Изневерих на жена ми с две рускини
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:18Коментари (0)1073
©
Бил Гейтс е поел отговорност за контактите си с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн по време на вътрешна среща със служители на своята фондация, съобщиха от организацията.

Срещата е била предварително планирана обща вътрешна среща, в рамките на която Бил Гейтс е отговарял на въпроси на служители, включително относно публикуваните през януари документи по случая "Епстийн“, както и по теми, свързани с изкуствения интелект и бъдещето на глобалното здравеопазване.

Според публикация на The Wall Street Journal, позоваваща се на запис от срещата, Гейтс се е извинил на служителите и е признал, че е имал две извънбрачни връзки с рускини, за които по-късно Епстийн е научил. По отношение на покойния финансист той заявил:

"Не съм извършил нищо незаконно. Не съм видял нищо незаконно.“

Той е подчертал също:

"Извинявам се на всички, които са въвлечени в това заради грешката, която направих.“

По данни на изданието Бил Гейтс е казал, че се е срещал с Епстийн между 2011 и 2014 г. — години след като финансистът вече е признал вина по обвинение, свързано с непълнолетна. Гейтс е обяснил, че е знаел за 18-месечното ограничение върху пътуванията му, но не е направил по-задълбочена проверка. Той е подчертал, че никога не е нощувал при Епстийн и не е посещавал острова му, както и че не е прекарвал време с жертвите или с жени от обкръжението му.

От думите му става ясно, че контактите са продължили въпреки резервите на бившата му съпруга, Melinda French Gates (Мелинда Френч Гейтс). По този повод Гейтс е отбелязал:

"За нейна чест, тя винаги беше донякъде скептична по отношение на случая с Епстийн.“

Според публикацията Епстийн е твърдял, че може да съдейства за набиране на средства за благотворителни инициативи и е изтъквал връзките си с други милиардери. В крайна сметка обаче фондацията не е реализирала съвместни проекти с него и не са извършвани финансови плащания.

През януари United States Department of Justice (Министерство на правосъдието на САЩ) публикува нов пакет документи по случая, което доведе до подновен обществен интерес към връзките на Бил Гейтс с Джефри Епстийн. Сред тях има проект на имейл от 2013 г., съдържащ твърдения, че Гейтс е прикривал сексуално предавана инфекция. Негов говорител определи обвиненията като "абсолютно абсурдни и напълно неверни“.

Гейтс по-рано коментира темата и пред австралийската медия 9News ("Найн нюз“), където заяви, че контактите му с Епстийн са били ограничени до вечери и че съжалява за всяка минута, прекарана с него.

Бил Гейтс и Мелинда Френч Гейтс се разведоха през 2021 г. след 27 години брак. В интервю за NPR ("Ен Пи Ар“ – Национално обществено радио на САЩ) тя определи последните разкрития като болезнен спомен от брака им и заяви, че въпросите около случая трябва да получат отговор от замесените лица.

До момента срещу Бил Гейтс няма повдигнати обвинения, свързани с престъпленията на Джефри Епстийн


Още по темата: общо новини по темата: 3532
25.02.2026 Наближава поразителната "кървава луна" - окончателната промяна е вече факт за три зодии
25.02.2026 Зрител: Никой не може да спечели "Стани богат" в българския му вариант
25.02.2026 Станаха ясни финалистките в "Ергенът", последният полет ги издаде
25.02.2026 Дъщерята на известна холивудска звезда е открита мъртва
25.02.2026 Алекс Богданска се похвали с ултра модерно жилище
25.02.2026 Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
предишна страница [ 1/589 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Бил Гейтс се извини
17:17 / 25.02.2026
Зрител: Никой не може да спечели "Стани богат" в българския му ва...
16:28 / 25.02.2026
Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
14:12 / 25.02.2026
BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen могат да изчезнат в познатия си в...
10:17 / 25.02.2026
Експерт: Ерата на евтините и достъпни запаметяващи устройства при...
09:58 / 25.02.2026
Кавгите носят нещастие днес
07:54 / 25.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Парламентарни избори 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли действията на служебното правителство?
Да
Не, служебното трябва просто да проведе изборите, не да прави толкова назначения
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: