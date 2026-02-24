ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Безпрецедентно: Двама ергени напускат, четвърти влиза в предаването
От сигурни източници научихме, че Стоян Димов и Кристиян Генчев ще напуснат Шри Ланка по собствено желание, тъй като рано-рано ще открият любовта в лицето на две от участничките. Това ще постави продукцията пред предизвикателството бързо да включи нов кандидат – ама толкова бързо, че решават да "пуснат“ човек от екипа си, разкри наш източник.
Точно така – оператор от предаването влиза в "Ергенът“. Става въпрос за Георги Гатев – "нацепен“ мачо, който е познат от риалити шоуто "Зона Х“.
Изборът на Гатев е съвсем логичен – той вече е в Шри Ланка за снимките на предаването и така на продукцията не се налага да плащат за самолетни билети. Самият Жоро изявил желание да се пробва, спасявайки екипа в критичната ситуация.
Дали обаче ще успее да намери любовта както своите предшественици, предстои да разбере, пише Intrigi.bg.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3521
|
|предишна страница [ 1/587 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Последният стана първи, България в захлас!
13:38 / 24.02.2026
Водещо приложение за чат добавя функция за автоматично изпращане ...
12:56 / 24.02.2026
Почина известен актьор
11:43 / 24.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изк...
10:46 / 24.02.2026
Този продукт поскъпна от 29 лева на 29 евро
10:36 / 24.02.2026
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 ...
08:54 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS