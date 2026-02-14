ИЗПРАТИ НОВИНА
Безопасно ли е да пием сода за хляб?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:36
©
Ако сода за хляб, която стои в кухнята ви, може би е време да я използвате не само за неутрализиране на миризми или за печене. 

Смесена с вода, содата за хляб може да предложи някои потенциални ползи за здравето. Но колко е безопасно да се приема дневно?

Безопасно ли е да се пие вода със сода за хляб?

Макар идеята да изглежда необичайна, приемът на сода за хляб в умерени количества обикновено се счита за безопасен. 

Прекомерната употреба обаче може да крие рискове, включително токсичност, затова внимателното дозиране е от съществено значение.

Как содата за хляб влияе на организма

Содата за хляб е алкална, което означава, че може да помогне за неутрализиране на стомашната киселинност.

Това свойство може да облекчи лошото храносмилане или киселинния рефлукс при някои хора чрез балансиране на стомашното pH.

Потенциални ползи от водата със сода за хляб

Подпомага храносмилането: Малки количества могат да помогнат за поддържане на здравословно pH в храносмилателната система, като потенциално намаляват киселинния рефлукс и подпомагат чревната функция.

Подкрепя сърдечно-съдовото здраве: Умерената употреба може да подпомогне кръвообращението и цялостната функция на кръвоносната система.

Намалява газовете и подуването: Чрез неутрализиране на излишната стомашна киселина може да облекчи дискомфорта от газове.

Подпомага здравето на бъбреците: Някои изследвания показват, че содата за хляб може да забави прогресията на хронично бъбречно заболяване, като помага за регулиране на pH в организма.

Облекчава киселините от време на време: Малка доза може да осигури временно облекчение при парене зад гръдната кост.

Подобрява устната хигиена: Алкалният ѝ характер може да помогне за неутрализиране на киселините в устата, като потенциално намалява образуването на плака и риска от заболявания на венците.

Може да подпомогне хидратацията: Съдържанието на натрий може да помогне за поддържане на водния баланс, въпреки че са нужни повече изследвания относно ефективността ѝ за хидратация.

Рискове и предпазни мерки

Прекомерната употреба може да наруши баланса на стомашните киселини и с времето да доведе до повишено производство на киселина. 

Високото съдържание на натрий я прави неподходяща за хора с хипертония или такива на диета с ограничен прием на сол, пише The Skimm.

Може също да взаимодейства с определени лекарства, а деца, бременни жени и хора с хронични заболявания не бива да я приемат без консултация със специалист.

Препоръчителна употреба

За случайно облекчаване на храносмилателен дискомфорт започнете с не повече от една четвърт до половин чаена лъжичка, разтворена в пълна чаша вода. 

Редовната консумация с цел общо подобряване на здравето не е добре подкрепена от научни доказателства, затова се препоръчва консултация със здравен специалист, преди да я включите в ежедневието си.







