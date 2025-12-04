ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бащата на Меган Маркъл е по спешност в болница
81-годишният Томас Маркъл, който не поддържа връзка с дъщеря си и принц Хари, е бил откаран по спешност в болница във вторник. Той претърпял около тричасова операция в сряда и днес остава в интензивното отделение. Сега му предстои втора процедура за отстраняване на кръвен съсирек, пише Page Six.
Синът му Томас-младши каза: "Заведох татко в болница близо до дома ни и му направиха различни изследвания, а лекарите казаха, че животът му е в непосредствена опасност. Закараха ни с линейка, със пуснати сирени, до много по-голяма болница в центъра на града. Баща ми претърпя спешна операция. Бих помолил всички по света да мислят за него“.
61-годишната дъщеря на Томас, Саманта, каза, че според нея напрежението от последните няколко години е повлияло на баща ѝ и е увеличило неговата крехкост. Тя каза: "Той е силен мъж, но е преживял толкова много. Моля се да е достатъчно силен, за да преживее това“.
Томас Маркъл е в лошо здраве от години. Той претърпя два инфаркта в навечерието на сватбата на дъщеря си, което му попречи да се качи на самолет от дома си в Лос Анджелис до Лондон за събитието.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2454
|предишна страница [ 1/409 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
