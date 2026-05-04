Три поколения жени от едно семейство – Хадли Дейвис, майка ѝ Мелиса и баба ѝ Даяна Флайгър – се превърнаха в сензация, след като се дипломираха заедно в Utah Valley University на 29 април 2026 г.. Необичайното съвпадение се оказало напълно случайно и непланирано от трите дами, които завършили бакалавърските си степени в един и същи семестър.

Докато Хадли и баба ѝ Даяна са избрали специалността "Психология“, Мелиса е завършила "Обществено здраве“ с фокус върху храненето. За Мелиса това е поредна академична степен, но за 67-годишната Даяна дипломата е сбъдната мечта след близо четири десетилетия прекъсвания и трудности.

Даяна Флайгър започнала висшето си образование още на 17-годишна възраст, но финансови причини и необходимостта да работи на пълен работен ден я принуждавали многократно да се отказва. През всичките 40 години на очакване тя пазела коледен орнамент с фигурка на абсолвент като символ на целта си. Днес орнаментът вече заема своето почетно място, а семейството празнува споделения успех, който доказва, че за образованието и мечтите няма възрастови граници, пише Ladyzone.