ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Азис: Обожавам те
Ето какво написа Азис в Instagram:
Ти промени музикалната сцена в България завинаги, Галена. Какво щастие е точно ти да си най-добрата ми приятелка и да съм до теб във всеки един момент от работата по този велик концерт! Да те виждам без грим, да те прегръщам по анцуг, да се храним от една чиния и да споделяме страховете си един пред друг, знаейки, че никога друг няма да научи за тях!
Ти направи революция, каквато дори аз не съм се осмелявал да направя. “Еуфория" остава за поколенията като учебник по професионализъм. Твоят концерт разплака хиляди, дори нас. Да, ние плачехме скрити зад гримьорните си от щастие. Щастие, което искаме да ни се случи! Но ти вече ни се случи! Теб вече те има! Обожавам те, завърши Азис.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2169
|предишна страница [ 1/362 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Mrs. Bulgaria World" с официална позиция относно конкурса във Ва...
13:10 / 11.11.2025
Почина един от най-великите актьори в историята на киното
11:14 / 11.11.2025
Нели от Строево си тръгна с хубава печалба от "Сделка или не"
09:50 / 11.11.2025
Днес навършва Христова възраст
09:27 / 11.11.2025
Настъпи Ретроградният Меркурий: Ще се отрази силно на 5 зодии
17:08 / 10.11.2025
Честито на Боряна Дукова!
16:39 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Известен сваляч е пребит в Пловдив от потърпевши мъже
15:45 / 11.11.2025
Падна на цимента и така остана: Нелепа смърт пред заведение в Пловдивско
22:30 / 10.11.2025
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
17:01 / 10.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS