Атанас Стоев – Канара получи голямо признание от президента Румен Радев

© Ръководителят на оркестър "Канарите“ - Атанас Стоев и народната певица проф.Бинка Добрева са били удостоени преди време с Почетния знак на Президента на Република България - признание за неговия огромен принос към съхраняването и популяризирането на българската народна музика.



"Имам привилегията от името на българското общество да изразя дълбока признателност и уважение към всички вас – хората, посветили живота си на родолюбиви и общественозначими каузи, отдадени на напредъка на България", заяви държавният глава Румен Радев на церемония в Гербовата зала на "Дондуков“ 2, на която удостои с Почетния знак на президента изявени личности с постижения в областта на музикалното и изобразителното изкуство, академичното дело и науката.