ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:16Коментари (0)927
©
Apple издаде официална препоръка относно правилното зареждане на iPhone, с цел да се удължи животът на батерията и да се предотврати бързото ѝ износване. Според компанията, едно от най-честите грешни поведения на потребителите е постоянното зареждане на смартфона до 100%.

Литиево-йонните батерии, използвани в iPhone, са чувствителни към високи нива на заряд. Apple обяснява, че зареждането до пълните 100% създава допълнително химическо и механично напрежение в батерията, което ускорява нейното стареене. Този ефект става особено забележим след 1–2 години интензивна употреба, отбелязва SuperCarBlondie.

Като превантивна мярка Apple препоръчва да се избягва зареждането до 100% и процесът да се прекратява около 95%. Този сравнително прост навик може значително да намали износването на батерията и да удължи нейния експлоатационен живот.

Компанията също подчертава важността на използването на официално сертифицирани зарядни устройства. Евтините и несертифицирани адаптери и кабели често не отговарят на стандартите за безопасност и могат да доведат не само до по-бързо износване на батерията, но и до сериозни рискове – включително повреда на устройството или пожар.

Apple вече предлага и софтуерно решение чрез функцията Optimized Battery Charging в iOS. Тя използва алгоритми и изкуствен интелект, за да анализира навиците на потребителя. Телефонът се зарежда по-бавно при високи нива на заряд и достига 100% едва непосредствено преди очакваното му използване, което спомага за запазване на здравето на батерията.

По-рано Apple призова потребителите да избягват зареждане през нощта, особено когато устройството се държи под възглавница, одеяло или в близост до тялото. Това може да доведе до прегряване и да увеличи риска от повреда.

Ако искате батерията на вашия iPhone да издържи по-дълго и да работи надеждно, избягвайте постоянното зареждане до 100%, следвайте правилото за 95% и използвайте само сертифицирани зарядни устройства. Малките навици днес могат да ви спестят сериозни проблеми утре.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Интересен празник е днес
08:07 / 27.01.2026
Илияна Йотова има внуче, синът й женен за красавица
20:39 / 26.01.2026
Съсобственикът на две големи вериги днес става на 58, ето как пра...
17:31 / 26.01.2026
Михаел Шумахер прави първи стъпки към самостоятелно придвижване
14:57 / 26.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Лукс и минерална баня срещу 5 евро недалеч от Пловдив
09:12 / 26.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
"Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
17:22 / 25.01.2026
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
Решиха учениците от Пловдив и областта да минат на онлайн обучение, ето откога
14:52 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
Българи събират и продават левовете като антикварна стойност
17:23 / 25.01.2026
Жителка от родното село на Румен Радев: Живеем в локви, водата е на режим
Жителка от родното село на Румен Радев: Живеем в локви, водата е на режим
11:45 / 25.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Бутат автогара "Север"
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: