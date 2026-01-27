Apple: Избягвайте постоянното зареждане до 100%

© Apple издаде официална препоръка относно правилното зареждане на iPhone, с цел да се удължи животът на батерията и да се предотврати бързото ѝ износване. Според компанията, едно от най-честите грешни поведения на потребителите е постоянното зареждане на смартфона до 100%.



Литиево-йонните батерии, използвани в iPhone, са чувствителни към високи нива на заряд. Apple обяснява, че зареждането до пълните 100% създава допълнително химическо и механично напрежение в батерията, което ускорява нейното стареене. Този ефект става особено забележим след 1–2 години интензивна употреба, отбелязва SuperCarBlondie.



Като превантивна мярка Apple препоръчва да се избягва зареждането до 100% и процесът да се прекратява около 95%. Този сравнително прост навик може значително да намали износването на батерията и да удължи нейния експлоатационен живот.



Компанията също подчертава важността на използването на официално сертифицирани зарядни устройства. Евтините и несертифицирани адаптери и кабели често не отговарят на стандартите за безопасност и могат да доведат не само до по-бързо износване на батерията, но и до сериозни рискове – включително повреда на устройството или пожар.



Apple вече предлага и софтуерно решение чрез функцията Optimized Battery Charging в iOS. Тя използва алгоритми и изкуствен интелект, за да анализира навиците на потребителя. Телефонът се зарежда по-бавно при високи нива на заряд и достига 100% едва непосредствено преди очакваното му използване, което спомага за запазване на здравето на батерията.



По-рано Apple призова потребителите да избягват зареждане през нощта, особено когато устройството се държи под възглавница, одеяло или в близост до тялото. Това може да доведе до прегряване и да увеличи риска от повреда.



Ако искате батерията на вашия iPhone да издържи по-дълго и да работи надеждно, избягвайте постоянното зареждане до 100%, следвайте правилото за 95% и използвайте само сертифицирани зарядни устройства. Малките навици днес могат да ви спестят сериозни проблеми утре.