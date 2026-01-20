ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ани Салич с издайнически пръстен на лявата ръка
Говори се, че открай време живеят под един покрив. Не се забелязва Ани да носи брачна халка, но на безименния пръст на лявата си ръка тя носи пръстен, който е възможно да е годежен.
Дали журналистката и юристът ше се решат на брак, изгледа само времето ще покаже. Може би не им е приоритет и не искат да привличат излишно внимание към връзката си.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3055
|предишна страница [ 1/510 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Лепа Брена: За да бъда приета при Ванга, трябваше да извърша стра...
09:47 / 20.01.2026
Почина Попай от Бразилия
16:40 / 19.01.2026
Почина един от режисьорите на "Цар лъв"
10:09 / 19.01.2026
Иво Сиромахов: Тежък грях е... Вашите деца не са просто аксесоар
09:12 / 19.01.2026
4 зодии привличат много пари в понеделник сутрин
08:38 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS