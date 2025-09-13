ЗАРЕЖДАНЕ...
|Анелия: Не съм готова да стана майка
"Аз искам живота ми да е лекота. Цената е много висока. Личният ми живот не е този, който ми се искало да е. Безсънни нощи, много работа, много сила и характер. Не бях до детето си. Знаеш ли какво ми каза? "Мамо, аз ще помоля баба ми да дойде в стаята след операцията, така ще се чувствам по-добре. За една майка това е много мъчно, но аз я разбирам, защото не съм била до моето прекрасно малко момиченце. Поднасям тези извинения, въпреки че аз не съм шофирала. Тогава съм спала в автомобила. Но го правя като популярна личност и съм длъжна да дам добрия пример", казва Анелия.
Фолк дивата коментира и предишната си връзка с Любомир Захаринов. Любовта между тях е приключила, след като тя заявява, че не е готова да стане майка.
"Любомир е добър човек. Не бях готова да стана майка. Просто се страхувах. Любовта ни беше хубава и той е човек, който е ценен, както бащата на детето ми", споделя Анелия. Мон Дьо я попита дали между тях са застанали парите, трети човек или славата.
"Може би не мога да простя на пошлостта. Луната ми говори. Това съм сега аз, какво да ти кажа. Не съм съвършена, не съм перфектна", отговори му Анелия.
"От камък да бях, пак нямаше да издържа", завършва Мон Дьо в анонса
