Андреа: Аз нямам много бивши гаджета
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:30
"Сигурно не бих искала да имам дъщеря. Както се казва във "Великия Гетсби": "Много е трудно да си жена в този свят". По-скоро бих искала да имам момчета, защото на жената й е по-трудно в живота. Искам момчета, които да отраснат и да уважават дамата до себе си."

Това сподели фолкпевицата Андреа пред зрителите на предаването "Култ". Тя бе в студиото на bTV за откровено интервю след близо 2 години мълчание.

"Аз нямам много бивши гаджета, но поддържам добри отношения с миналите ми половинки. Истината е, че човек трябва да си каже: "Ставам и се изправям", споделя Андреа.


