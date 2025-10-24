ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Алла Пугачова с луксозна къща за 1 млн. лева в България
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:25Коментари (0)1508
©
Примата на съветската и руската естрада Алла Пугачова и нейният съпруг, шоуменът Максим Галкин, станали собственици на имот във Владая.

Двамата са купили една от най-новите луксозни вили в затворен комплекс, който в момента се строи в полите на Витоша. Сделката била извършена инкогнито, без личното присъствие на звездната двойка, като за целта са ползвали представители на компания, свързана с техния мениджър.

За къщата бижу естрадната легенда е броила 500 000 евро. Според хора от обекта, разгласили новината, вилата е част от проект, включващ няколко десетки апартамента и малки самостоятелни къщи тип "вили“, предназначени за хора с високи доходи. 

"Всичко тук е от най-висок клас — изолация, отопление, частен достъп, камери навсякъде — не е чудно, че такива хора са решили да се уредят тук“, коментират строители, пожелали анонимност. Те твърдят, че имената на Пугачова и Галкин се споменавали неофициално сред екипа от месеци, но едва наскоро новината започнала да се разпространява из Владая.

Според тях Алла и Максим не са стъпвали все още във Владая и вилата била избрана по проект, а сделката е станала, след като звездите получили визуализации и снимки на комплекса. Очаква се да посетят новия си дом през март догодина, когато Галкин ще гостува у нас за своя концерт в София. Изпълнителят ще направи шоуто си на 7 март в зала "България“, като билетите вече се продават на цени от 99 до 249 лв.

Новината за именитите купувачи предизвика истинска сензация сред местните жители. "Алла Пугачова да идва тук, в нашата Владая — това е нещо невероятно! Всички говорят, че ще са наши съседи. Даже някои вече се шегуват: "Ще чакаме Алла да ни пее от балкона’“, са само част от развълнуваните коментари на живущите в софийското китно селце.

Любопитно е, че Владая през последните години се превърна в предпочитано място за живеене на по-заможни софиянци — природата е великолепна, въздухът чист, а пътят до столицата е двайсетина минути с автомобил. Затова не е изненада, че тук все повече се появяват луксозни проекти, които привличат предприемачи, артисти и хора с възможности.

Новият комплекс, в който се твърди, че са инвестирали Пугачова и Галкин, е един от най-модерните в района — с контролиран достъп, зелени пространства и панорамна гледка към Витоша. Макар двамата да не са коментирали публично темата, във Владая вече никой не се съмнява, че ще имат звездни съседи.

Преди няколко години Пугачова и Галкин се преместиха да живеят извън Русия — първо в Израел, после в Кипър, след като бяха обвинени за "чуждестранни агенти“ заради позицията си срещу войната в Украйна. Тогава двамата се появяват рядко на обществени места, но продължават да поддържат контакт с феновете си и да пътуват по концерти и турнета.

Пугачова изпитва много топли чувства към България, откакто спечели "Златния Орфей“ през далечната 1975 година с песента на Емил Димитров "Арлекино“. Възможно е именно заради това и заради желанието за спокойно място, заедно със семейството си да е избрала Владая, пише "Ретро“, позовавайки се на свои източници.


Още по темата: общо новини по темата: 1903
24.10.2025 Благо прави подарък за 3 млн. лева на новото гадже
24.10.2025 Ергенка вдига сватба с богаташ
24.10.2025 Дани и Глория разделени
24.10.2025 Фенове скочиха на визията на Лили Иванова
24.10.2025 Разкриват световна мистерия - ексхумират тялото на Мерилин Монро
24.10.2025 След три годишна пауза и операция той се завръща
предишна страница [ 1/318 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Невероятно! Ето на колко години става днес Илияна Йотова
12:00 / 24.10.2025
Мощен етап, ретроградност и финансови изгоди ни очакват под знака...
09:06 / 24.10.2025
Нови правила за магазините в Истанбул
22:09 / 23.10.2025
Силви Вартан: Плача, когато се сетя за България
21:38 / 23.10.2025
Хванаха Светлана Гущерова с нов мъж
15:10 / 23.10.2025
Веселин Маринов: Притеснен съм
14:49 / 23.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
Издадено е предупреждение от първа степен
Издадено е предупреждение от първа степен
14:36 / 23.10.2025
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
Петко Ангелов: Спирам маршрутките до селата от утре!
19:47 / 22.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
БК Локомотив Пловдив
Бюджет 2026
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: