|Алекс Сърчаджиева успя да събере бивши съпрузи
"Това е една страхотна пиеса. Много смешна. Написана от наш колега, завършил куклено актьорско майсторство – младо момче. Голям кеф е, наистина. Трябва да се гледа!“, споделя актрисата.
Историята разказва за две семейства, в които съпрузите решават да заведат жените си за риба – решение, което се оказва фатална грешка. Зад привидния хумор обаче стои сериозна тема – за победата на всяка цена.
"Има хора, които са готови да минат през всеки и през всичко в името на това да победят или да постигнат някаква цел. А не трябва да е така. На всяка цена човек може да се бори само за човешки живот. Всичко друго е незначително“, категорична е Сърчаджиева.
На въпроса дали намира време за модерния неделен брънч, тя отговаря с присъщата си откровеност:
"Аз не ходя никъде. Аз ходя в театъра. От театъра се качвам в колата и отивам на представления в провинцията, когато съм на турне. Или отивам на снимки. От вкъщи – на работа, от работа – вкъщи. Това е моят живот.“
Денят ѝ започва с дъщеря ѝ София, която води на училище, следват репетиции, представления и снимки, а вечерите са посветени на учене на текстове.
Макар да изглежда уверена, актрисата признава, че изпитва страх преди всяка поява на сцена:
"Не се притеснявам от това, което ще разкажа, а се страхувам дали тази вечер ще успея да достигна до сърцата и душите на хората в публиката. Дали поне един човек ще успея да докосна, да развълнувам.“
В студиото на "Тази събота и неделя“ по bTV тя разказа за трогателен момент след свой моноспектакъл. Мъж от публиката ѝ споделил, че ще се обади на бившата си съпруга с желание да се съберат отново. Три месеца по-късно ѝ написал, че двамата вече живеят заедно. Днес семейството изпраща снимки, на които тя искрено се радва.
Александра е част и от новия сезон на "Животът по действителен случай“ по bTV.
"Виждам огромен смисъл в това предаване. Неведнъж съм казвала, че то прави много добро за много хора и им дава нов път в живота“, казва тя.
С характерната си енергия и отдаденост Александра Сърчаджиева продължава да доказва, че сцената не е просто професия, а мисия – да докосва, да променя и да вдъхновява.
