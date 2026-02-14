ЗАРЕЖДАНЕ...
|Алекс Сърчаджиева се нахвърли на Александър Сано
Сластната сцена бе част от новата постановка "С жените за риба" на режисьора Мартин Каров. Премиерата се проведе този четвъртък и събра редица звезди от родния хаЙлайф.
В препълнена зала едвам побираща всички гости, София Маринкова, Александър Сано, Роберт Янакиев и Алекс Сърчаджиева изгряха рамо до рамо - като семейства.
Сюжетът ни отведе в природната идилия на язовир "Доспат“. Ники (Сано) и Митко (Янакиев) са двама приятели - риболовци, имали неблагоразумието да вземат половинките си (Мая и Ваня) за риба. Вместо "добра слука" обаче героите се въвличат в битка както с насекомите, така и помежду си.
Кулминация се оказва изкусителната сцена, в която Мая скача на авера на мъжа си – Ники, облечена в разголена рокля, изваждаща на показ бюста й. Героинята го възседна няколко пъти, прави му еротични масажи и дори зарови лицето му в пазвата си. Действията предизвикаха бурен смях у публиката, в която от първия ред гледаше със зорко самата Нели Сано.
