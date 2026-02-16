ИЗПРАТИ НОВИНА
Алекс Сърчаджиева: Какъв избор имам? Или да се обеся на жиците на тролея, или да продължа живота си
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:55
©
С много смях, закачки и една "първа телевизионна целувка“ Александра Сърчаджиева влезе в студиото на "Преди обед“. Между две премиери – в киното и в театъра, актрисата говори откровено за ролите, страховете си, майчинството и писмото, което я е разплакало пред Народния театър.

Поводът за гостуването ѝ е новият български филм "Брънч за начинаещи“ с режисьор Яна Титова. Лентата тръгва по кината от 13 февруари и вече се радва на силен зрителски интерес.

Героинята на Сърчаджиева се казва Русена и се оказва истинско предизвикателство за актрисата!

"Тя е много шантава – чисти енергии, усеща вибрации, прави ритуали, чисти къщи... Далеч е от мен“, признава актрисата. Най-големият ѝ страх бил да не "преиграе“ и да не звучи твърде театрално пред камерата.

Снимките за нея продължили едва 11 дни.

"Киното остава завинаги. Каквото си направил – направил си. В театъра имаш време да надграждаш. Тук – няма втори шанс“, споделя тя.

Паралелно с филма, Александра е и на театрална сцена с комедията "С жените на риба“ от Ангел Калев. Действието се развива край Доспат, а премиерата, по думите ѝ, е била досущ "като рок концерт“. Режисьор на спектакъла е Мартин Каров, а музиката е дело на Милен Кукошаров.

Александра признава, че има личен опит с риболова – спомня си забавни моменти с Велко Кънев и покойния си съпруг Иван Ласкин.

"Не мога да кажа, че беше тихо. Напротив – беше много смешно“, усмихва се тя.

Огромен успех продължава да има и спектакълът "Отворена брачна двойка“, в който си партнира с Филип Буков на сцената.

"Има дни, в които го играем по два пъти. Билетите свършват много бързо“, казва тя и допълва, че срещата им с Буков на сцената е била много приятна.

"Нашата професия е казарма“

За да съчетаеш киното, театърът, телевизията и майчинството е необходима добра дисциплина. Тя е категорична, че именно работата ѝ, която оприличи с казарма, ѝ е помогнала да изгради такъв режим. 

Тя признава, че трудно казва "да“, но когато го направи – се отдава напълно. "Не си разпилявам енергията излишно“, споделя тя. Най-важното остава дъщеря ѝ София. 

Актрисата откровено признава, че не харесва определението "силна жена“.

След смъртта на Иван Ласкин актрисата избира да продължи напред. "Какъв избор имам? Или да се обеся на жиците на тролея, или да продължа живота си и да отгледам детето си достойно.“

Тя е категорична – не иска София да вижда самосъжаление. "Какво ще гледа вкъщи? Някакъв парцал? Това ли заслужава след всичко, през което премина?“

Дъщеря ѝ София ѝ се е отблагодарила с писмо, което носи много силно послание. Това е било домашното ѝ - есе на тема "Какво означава да си герой днес“.

В есето си София пише, че нейният герой е майка ѝ. Описва я като човек, който продължава да работи, да се усмихва и да дава надежда, дори когато сърцето му е счупено. Споменава и моноспектакъла, с който Александра е докоснала десетки зрители.

"Спрях пред служебния вход на Народния театър и плаках! Това е най-големият подарък, който един родител може да получи“, споделя тя.

Актрисата допълни още: "Никога не съм си давала сметка, че тя е видяла всичко това отстрани. Не ми го е показвала. Но го направи по най-красивия начин.“, пише ladyzone.bg.


