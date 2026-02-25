ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Алекс Богданска се похвали с ултра модерно жилище
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:46Коментари (0)650
©
виж галерията
Александра Богданска избра първите гости в новия ѝ дом да бъдат нейните последователи. Преди да организира официално парти за приятели, тя покани виртуални си гости чрез видео в YouTube.

Моделът и инфлуенсър Александра Богданска показва крайния резултат от дългия ремонт на своето нов апартамент.  Макар жилището да е със скромната площ от 65 квадратни метра, Александра е успяла да го превърне в изключително светъл, уютен и просторен оазис, където всеки сантиметър е използван с мисъл.

Как се усвоява пространство?

Първото предизвикателство в малкия апартамент е било как да се избегне усещането за теснота и липса на достатъчно място за съхраняване на вещи. Още от входа на новия й дом се вижда портманто, проектирано така, че да скрие всички вещи и да поддържа реда вкъщи.

За да изглежда коридорът по-висок и светъл, Богданска разчита на дизайнер, който залага на умно решение с осветлението. Използвани са модерни лампи тип шини, съчетани със скрито LED осветление. Този трик визуално повдига тавана и придава дълбочина на пространството. Преходът между помещенията е плавен и благодарение на елегантните италиански врати, които нямат первази и рамки, сливайки се напълно с повърхността на стените.

Бяла приказка в спалнята 

В спалнята Александра се е доверила на пълната чистота – стаята е изцяло в бяло, което създава усещане за спокойствие и безкрайност. Белите стени и мебели обаче не изглеждат скучно, благодарение на внимателно подбраните детайли като огледалото с черна рамка и дизайнерския полилей. Най-личният акцент в тази стая е лампата, чиято форма наподобява цвете. Тя не е избрана случайно – дизайнерът е видял в този модел самото излъчване на Богданска – нежно, красиво и в постоянен цъфтеж.

Ако останалата част от апартамента е решена в спокойни тонове, то дневната зона крие малка цветна изненада. Най-ценното притежание на Алекс в новия дом са нейните шарени маси с меки, бъбрековидни форми. Разположени около дивана, те внасят пъстрота и артистичност.

Александра Богданска живее със своя приятел – певеца Мартин Светломиров. Двамата са във връзка от лятото на 2023 г., когато бяха забелязани за първи път заедно. Мартин и Алекс заедно се грижат и за сина на Богданска от Дани Петканов, когато Габриел не е при своя баща.

Александра и Даниел Петканов се разделиха официално през 2022 г., като разводът им стана факт по документи същата година. Инициатор на раздялата беше Даниел, който сподели, че е достигнал предела си поради различия в характерите и начина им на живот. За Александра решението беше шокиращо, тъй като не го е очаквала, но въпреки това двамата успяха да запазят добрия тон. Двамата поддържат приятелски отношения и прилагат споделено родителство, като си съдействат изцяло в отглеждането на сина им Габриел и присъстват заедно на всички важни за него събития. 

Богданска съвсем скоро отпразнува своя 32-и рожден ден. Тя организира голямо парти, на което присъстваха Даниел Петканов и новата му приятелка Глория Петкова от "Traitors: Игра на предатели“. Алекс заложи на ретро стил за своето празнунство и беше облечена в стил Мерилин Монро, пише ladyzone.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 3528
25.02.2026 Дъщерята на известна холивудска звезда е открита мъртва
25.02.2026 Веселин Маринов напусна България през летище "Пловдив"
25.02.2026 Кеворкян: Възторжените й поздрави към Юксел Кадриев поне засега задоволяват нуждата й от интимност
25.02.2026 Тя се отказа да е актриса, но показа новия си проект
25.02.2026 Зрители: Безобразно, лишено от морал поведение!
24.02.2026 Почина бащата на Есил Дюран
предишна страница [ 1/588 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen могат да изчезнат в познатия си в...
10:17 / 25.02.2026
Експерт: Ерата на евтините и достъпни запаметяващи устройства при...
09:58 / 25.02.2026
Кавгите носят нещастие днес
07:54 / 25.02.2026
The Telegraph: Руски шпиони изкупуват недвижими имоти край военни...
08:54 / 25.02.2026
Почина бащата на Есил Дюран
22:31 / 24.02.2026
За втори път пловдивчанка влиза в риалити, за да търси любовта
17:20 / 24.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
Експерт: Консумацията на инверторен климатик при 0 градуса е 800 вата, при минус 5 градуса става 1600 вата
08:54 / 24.02.2026
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
Земеделец: В складовете ни има около 600 000 тона наличен български слънчоглед
11:28 / 23.02.2026
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
Аутопсията на трите трупа от кемпера на Околчица разби на пух и прах версията на МВР, детето е починало последно!
11:36 / 23.02.2026
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
Панделиева: Доживях да си купя зимно яке за 11 евро от магазин на най-скъпата улица в България
19:11 / 24.02.2026
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
Предприемач: Предстои най-голямата трансформация в историята, изкуственият интелект ще върши повече задачи по-евтино и ще замества хората
10:46 / 24.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Да изчистим Пловдив от неизползваемите трошки!
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: