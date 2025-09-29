ЗАРЕЖДАНЕ...
|Алекс Богданска потвърди новината
То е придружено с думите: "Търпение?! НЯМАМ! Искам да живея отново в къща и то ВЕДНАГА (ако може)! Те може още да строят, но аз вече съм начертала плана в главата си в детайл".
Бившата жена на Даниел Петканов влиза в строителния бизнес и гради къща. Богданска и Петканов живееха в затворен комплекс в близост до Перник, докато бяха семейство и очевидно тишината и природата липсват на Алекс. Още тогава стана ясно, че всичките си пари манекенката влага в имоти, а желанието да си купи собствен апартамент бе изтъкнато като една от причините за раздялата на двойката.
Днес Богданска продължава да трупа собственост-къща и апартамент, с чието обзавеждане преди време се зае жената на Александър Сано - Нели. Амбициозната благоевградчанка ще живее в къща от догодина, която се намира доста далеч от центъра на София-между гара Яна и Ботунец, пише HotArena.
