Актьор харчи целия си хонорар от участието си в "Трейтърс: Игра на предатели"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:56Коментари (0)585
©
Иван Юруков досега е влизал в много телевизионни проекти като актьор, но новото предаване на Би Ти Ви "Трейтърс: Игра на предатели" е първото риалити, в което актьорът приема участие. Негово правило е да стои далеч от подобни продукции, които биха могли да се окажат скандални, клюкарски и да навредят на имиджа му като сериозен артист. Защо обаче е нарушил този принцип? Оказва се, че му трябват пари за нов филм, за който държавата отказва финансиране.

Проектът, за който Юруков търси пари вече повече от 2 години, е със заглавие "Момичето с ябълките". Режисьор и продуцент е самият той, а сценарият е писан заедно с Оля Стоянова, която има в актива си много награди като писател и драматург, включително два "Аскеер"-а за най-добра съвременна българска пиеса.

От Националния филмов център не допускат проекта им до финансиране. Филмът ще струва близо 1,5 млн. лева – колкото повечето проекти, които кандидатстват там. От институцията звездата от Народния театър е поискал малко над 1,1 млн. лв., останалите пари явно ще набави по друг начин. Сумата обаче му е отказана. Основното, с което се е аргументирала комисията, е, че не се очаква бъдещата лента да има пазарен успех, т.е. смята се, че няма да привлече зрители в киносалоните. 

По художествените качества на проекта няма забележки, всички в комисията са убедени, че би станал хубав филм, но хората няма да го гледат. Същата комисия, както "Уикенд" вече писа, е отказала финансиране и на хитов проект като "Гунди – Легенда за любовта", както и на потенциален хит за Емил Димитров.

Този отказ не е отказал Юруков от намерението му да снима филма си. Той е продължил да обмисля евентуални източници на финансиране и се смята, че един от тях ще бъде именно участието му в "Трейтърс: Игра на предатели". Актьорът най-вероятно ще вложи в "Момичето с ябълките" почти целия си хонорар. Не е известно точно за каква сума става въпрос – сигурно е, че няма как да възлиза дори и на една десета от нужните 1,1 млн. лв., отказани от НФЦ, но така или иначе всичко, което вземе от Би Ти Ви, се очаква да отиде за филма.

По същия начин преди години Юруков вложи във филм и друг свой хонорар от участие в тв продукция. Това е "Като две капки вода". Звездата влезе във формата през 2018г., когато събираше пари за дебютния си режисьорски проект "До последния каприз". Класира се на второ място. Как ще се представи в "Предателите"? Ще разберем скоро. А кога ще видим новия му филм? Актьорът сигурно ще трябва да влезе в още много тв продукции, докато събере милион и половина, за да го направи.


