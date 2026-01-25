ИЗПРАТИ НОВИНА
8 изпълнители ще се борят на финала за "Евровизия" тази вечер
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:22
Осем претенденти отиват на финала на националната селекция за избор на български представител на "Евровизия 2026“. Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, DARA, MONA, Preyah, както и Роксана и Innerglow, които имат еднакъв брой точки. Те бяха оценявани по време на музикалното шоу, излъчено на живо по БНТ 1, от професионално жури – Тони Димитрова, Милен Митев, Васил Петров, Петър Дундаков и Руши, а зрителите гласуваха за фаворитите си на eurovision2026.bg. Специални гост-изпълнители на бляскавата сцена бяха Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – VICTORIA.

Тази вечер, 25 януари, от 19:00 ч. по БНТ 1 Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah ще бъдат ексклузивни гости на Драгомир Драганов в специално издание на предаването "С БНТ завинаги“. Не пропускайте да гледате първите им коментари за емоциите около участието в надпреварата за "Евровизия 2026“.

Във втория етап от селекцията – на 31 януари, събота, от 21:00 ч. по БНТ 1 – Керана и Космонавтите, Михаела Маринова, Молец, Роксана, DARA, Innerglow, MONA и Preyah също ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Победителят сред тях отново ще бъде определен чрез комбиниран вот – на телевизионната аудитория през платформата eurovision2026.bg и на професионално жури, чийто състав ще бъде официално оповестен в началото на шоуто в ефира на обществената телевизия.

В третата, финална фаза – през февруари 2026 г. – победителят ще изпълни на живо по БНТ 1 три песни, написани специално за конкурса "Евровизия 2026“. Песента, която ще представя България във Виена, също ще бъде определена чрез комбиниран вот – на журито и на зрителите през платформата eurovision2026.bg.

През месец май 2026 г. във Виена "Евровизия“ ще отбележи своето 70-то издание. България ще бъде представена във втория полуфинал – на 14 май. Първият полуфинал е на 12 май, а големият финал в австрийската столица е на 16 май.


