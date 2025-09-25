7 години мъка за Наталия Гуркова

© 24 септември е черна дата в живота на Наталия Гуркова. На нея преди 7 години бе убит в Южна Африка съпругът й - сръбският бизнесмен, търгуващ с диаманти, Джордже Михайлевич.



"Почивай в мир! 7 години", написа под общата им снимка Мис България 1998 г. Той бе застрелян през страничното стъкло на колата си на светофар в градчето Бедфордвю, близо до Йоханесбург, от двама мотористи.



Двамата имат две деца - дъщеря Джорджия и син Кристиян, пише "България Днес".