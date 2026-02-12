ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|400 евро за 101 рози: Колко струват цветята преди деня на влюбените тази година?
Вечната класика - червената роза - можете да намерите на цени между 3 и 3,50 евро. От тях има в изобилие както на цветните пазари, така и в цветарските магазини.
Друго предпочитано за сезона цвете - лалето - е на цена от 1 - 1,50 евро за брой, а продавачите съветват: "Вземете 10 - ще ви струват между 10 и 15 евро, а са много красиви."
Хризантемите пък са на цена от 7 - 8 евро.
Различни букети с разнообразни цветя на пазара се срещат между 10 и 40 евро.
101 червени рози за любимата е класика като от романтичен филм. Ако искате да направите подобна изненада, предварителната поръчка е задължителна, а справка показа, че ще са ви необходими около 400 - 420 евро.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Популярен българин днес става на 63
17:36 / 12.02.2026
Специалист: Докато сме влюбени, не сме гладни
22:13 / 11.02.2026
Родена е в Пловдив, днес става на 30
17:37 / 11.02.2026
Удостоиха Лили Иванова с почетен знак
15:05 / 11.02.2026
Мощна и опасна буря удря части от Европа
13:47 / 11.02.2026
За да бъде реално по закон едно намаление, стоката трябва да се п...
11:22 / 11.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наша актриса: Номинирам видеата от "Петрохан" за Оскари!
13:13 / 11.02.2026
Новият имотен феномен: Пет села оформят "златен пръстен" около Пловдив
20:57 / 10.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS