|30 моми влизат в "Ергенът"
В новия сезон на романтичното приключение тримата "ергени" - 36-годишният бизнесмен Кристиян Генчев, 30-годишният брокер на недвижими имоти Стоян Димов и 27-годишният специалист по клинични проучвания Марин Станев - ще попаднат в конкурентна среда, в която ще трябва да се борят за вниманието, интереса и любовта на дамите около себе си.
Дали ергените ще вземат решение да спазват братски код или ще важи правилото - "в любовта и на война всичко е разрешено" предстои да стане ясно. Едно е сигурно - зрителите ще станат свидетели на романтично преживяване, пълно с обрати, истински чувства и стремежи към истинската любов.
Преди да се запознаят със самите ергени обаче, дамите, които ще са 30 на брой, ще се срещнат с двамата най-близки човека на своите първоначални избраници, които ще влязат в ролята на техни специални "пратеници". Познавайки ги най-добре, братът и снахата на Кристиян, майката и най-добрият приятел на Стоян и най-близките приятели на Марин ще имат решаваща дума за това кои дами да получат покана за специален бал в София - първата възможност за среща лице в лице с Кристиян, Стоян и Марин преди отпътуването за Шри Ланка.
Розите там обаче ще бъдат по-малко от броя на поканените дами, получили одобрението на "пратениците", и още в първата вечер ще стане ясно, че не всяка от тях ще получи покана да прекрачи прага на имението на любовта. Дамите, от своя страна, също ще имат право на избор и в случай, че изпитат разочарование от първоначалните си избраници, ще могат да изберат дали да си тръгнат още в самото начало, или да пренасочат интереса си към друг от тримата ергени.
Новият пети сезон на "Ергенът" ще предложи изцяло различна динамика, в която любовта ще се гради в своя най-чист вид - чрез поредица от осъзнати избори с реални последствия. Всяко решение, проява на характер и устойчивост в поставените предизвикателства на Кристиян, Стоян и Марин ще влияе пряко не само върху техните взаимоотношения с дамите, но и на условията, при които ще се развиват взаимоотношенията им. Сезонът ще постави на изпитание не само автентичността на чувствата, но и представите за това как се изгражда връзка в реалния живот.
