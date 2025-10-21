© Фейсбук виж галерията Температурата на черноморската вода вече е 18-19 градуса, на места 17. Това обаче не пречи на най-запалените любители на морето да се къпят в нея, въпреки че лятото отдавна си отиде.



Интересна снимка от днешния 21 октомври публикува в социалната мрежа Фейсбук мотиваторът Ася Иванова. На него се вижда как дамата най-спокойно и с удоволствие плува във водите на Чепно море на южния плаж в Приморско.



Сутринта утре на места по Черноморието видимостта ще бъде намалена. През деня ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 17° и 19°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.