ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|105-килограмов състезател влезе в "Игри на волята"
Въпреки нестандартната комбинация, той показа характер още в първия си сблъсък – макар и само до Блатото.
В кастинг битката Дочев се класира на второ място, но това не го обезкуражи. "Ще изляза оттам, каквото и да ми струва. Няма да се предам – без ръце или без крака, ще бъде трудно, но ще се боря. Там има много акули, но сред тях ще има и мегалодон! Ще видим кой – кого!“, закани се той.
Сравнението не е случайно – мегалодонът е праисторическа акула, тежаща стотици килограми и обитавала океаните преди около 2 милиона години.
Арената снощи събра трима нови претенденти: фермерът Кристиян Василев, музикантът и бивш плувец Недялко Дочев – Дечо, и културистът Антонио Чаров.
С категорична преднина победител стана Кристиян. Той затвори Антонио с шест обиколки, а Дечо – с четири. "Такава доминация рядко се вижда! Ти си абсолютно Терминатор“, възкликна водещият Павел.
След убедителното си представяне Кристиян влиза в племето на Завоевателите, докато Дечо чака следващия си шанс да докаже, че "мегалодонът“ може да се бори сред акулите, пише "Блиц".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1469
|предишна страница [ 1/245 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Не спим, защото климатикът на съседа е пред "излитане": Защо външ...
12:27 / 28.09.2025
След 20 години мълчание Кати: Профуках всичките си пари за дрънку...
10:30 / 28.09.2025
Най-популярните персийски думи, които все още използваме
08:43 / 28.09.2025
Селена Гомес и Бени Бланко са женени
08:43 / 28.09.2025
Сателитни изображения на НАСА разкриха нов остров в Аляска
22:10 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Робинята Изаура на 68
12:03 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS