ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|1000 евро глоба в Гърция за събиране на миди или камъчета
Посетителите трябва да са наясно, че дори незначителни действия могат да доведат до сериозни санкции. В много популярни дестинации туристите са изправени пред глоби за злоупотреба с обществени плажове, нарушаване на деликатни крайбрежни зони или неправомерно боравене с археологически съкровища.
До 1000 евро за събиране на миди или камъчета от плажове
За други нарушения на реда могат да се налагат допълнителни глоби
Не е важно само какво взимаш, но и какво слагаш на пясъка. Гръцкият закон изисква цели 70% от общественото плажно пространство да остане блажено свободно от шезлонги. Представете си огромни пясъчни ивици без битки с кърпи, всичко това, за да можете да чувате вълните, а не плейлиста на съседа си. Звучи като рай, докато някой не се опитва да се промъкне в частната им зона за отдих и не получава посещение от изгорял от слънцето служител с бележник.
Законът вече гласи, че 70 процента от обществените плажове трябва да останат без шезлонги и столове под наем.
Точно когато властите си помислиха, че са видели всяка грешка на туристите, някой грабна камък от защитен остров в Наксос. Министерството на културата се насити и не просто изпрати бележка - те поставиха огради . Временна лека бариера сега охранява древния обект, докато се работи по по-трайно решение. Патрулите за сигурност работят, въжетата се подменят и всеки потенциален крадец на камъни бива сериозно наблюдаван. Снимките на оградения обект служат като предупреждение: археологическите сувенири си имат цена и тя обикновено се плаща в съда.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 710
|
|предишна страница [ 1/119 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Експерт по киберсигурност: Не си публикувайте децата в социалните...
12:12 / 25.08.2025
Вижте новия седмичен хороскоп от 25 до 31 август
06:00 / 25.08.2025
Промоциите на "Лидл" и "Билла" подвеждали потребителите, рискуват...
18:01 / 24.08.2025
Мария Бакалова: Един добър ден
14:02 / 24.08.2025
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
23:06 / 23.08.2025
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
20:08 / 23.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS