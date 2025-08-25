ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
1000 евро глоба в Гърция за събиране на миди или камъчета
Автор: Илиана Пенова 12:51Коментари (0)485
© Фокус
Туристическите глоби в Гърция се превръщат в централна част от пътуванията през 2025 г. Гръцките власти разшириха и стриктно прилагат разпоредбите, за да защитят живописните си плажове и древни места от въздействието на масовия туризъм. Тези глоби служат, за да напомнят на посетителите, че макар гръцкото крайбрежие и културните забележителности да предлагат безкрайна красота, те изискват внимателно опазване, пише Argophilia. 

Посетителите трябва да са наясно, че дори незначителни действия могат да доведат до сериозни санкции. В много популярни дестинации туристите са изправени пред глоби за злоупотреба с обществени плажове, нарушаване на деликатни крайбрежни зони или неправомерно боравене с археологически съкровища.

До 1000 евро за събиране на миди или камъчета от плажове

За други нарушения на реда могат да се налагат допълнителни глоби

Не е важно само какво взимаш, но и какво слагаш на пясъка. Гръцкият закон изисква цели 70% от общественото плажно пространство да остане блажено свободно от шезлонги. Представете си огромни пясъчни ивици без битки с кърпи, всичко това, за да можете да чувате вълните, а не плейлиста на съседа си. Звучи като рай, докато някой не се опитва да се промъкне в частната им зона за отдих и не получава посещение от изгорял от слънцето служител с бележник.

Законът вече гласи, че 70 процента от обществените плажове трябва да останат без шезлонги и столове под наем.

Точно когато властите си помислиха, че са видели всяка грешка на туристите, някой грабна камък от защитен остров в Наксос. Министерството на културата се насити и не просто изпрати бележка - те поставиха огради . Временна лека бариера сега охранява древния обект, докато се работи по по-трайно решение. Патрулите за сигурност работят, въжетата се подменят и всеки потенциален крадец на камъни бива сериозно наблюдаван. Снимките на оградения обект служат като предупреждение: археологическите сувенири си имат цена и тя обикновено се плаща в съда.


Още по темата: общо новини по темата: 710
25.08.2025 Напрежение на ГКПП "Капитан Андреево"
25.08.2025 Буря удари Черноморието
25.08.2025 Рядък морски бозайник, обявен за изчезнал у нас, бе заснет край Приморско
25.08.2025 По това време на годината морето е най-опасно
25.08.2025 Затвориха една от границите ни с Гърция в пика на сезона!
24.08.2025 Промениха прогнозите, краят на лятото се отлага!
предишна страница [ 1/119 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Експерт по киберсигурност: Не си публикувайте децата в социалните...
12:12 / 25.08.2025
Вижте новия седмичен хороскоп от 25 до 31 август
06:00 / 25.08.2025
Промоциите на "Лидл" и "Билла" подвеждали потребителите, рискуват...
18:01 / 24.08.2025
Мария Бакалова: Един добър ден
14:02 / 24.08.2025
Forbes: Роджър Федерер стана вторият милиардер в тениса
23:06 / 23.08.2025
Торино: Някои хора приеха с радост, че се разделяме
20:08 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
09:27 / 23.08.2025
След 20 години култов дует отново заедно
След 20 години култов дует отново заедно
11:27 / 23.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Честито на Боряна Калейн
Честито на Боряна Калейн
08:32 / 23.08.2025
Азис с признание за Мила Роберт
Азис с признание за Мила Роберт
21:36 / 23.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Лято 2025
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Кабинетът "Желязков"
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: