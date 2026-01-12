ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Неделчев: Тръмп внесе голям смут в Европейския съюз
Автор: Цоня Събчева 15:09Коментари (0)183
© ФОКУС
2025 г. беше много хаотична и в международен, и във вътрешен план. Това каза проф. Михаил Неделчев – литературен историк и теоретик, литературен критик, културолог, есеист и публицист, общественик и политик, в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС.

Хаосът според него произтича най-вече от политиката на сегашния американски президент. "Той внесе един голям смут и в Европейския съюз. Начинът, по който менеше позициите си най-вече по отношение на войната в Украйна, това, че някак си не посочи именно Русия като истинския агресор, но въобще престъпния режим на Путин – това донесе най-различни турбуленции“, заяви той.

Според него Европа е застрашена най-вече от миграционните вълни към Стария континент. "Това променя демографията.“

Във вътрешен план той определи като изключително позитивно събитие избухването на гражданската енергия. "Аз съм много щастлив от тези протести, от начина, по който те се разгърнаха“, сподели проф. Неделчев.

Той разказа и за личните си постижения през изминалата година и плановете си за предстоящата. "В момента не наблюдавам света и България в по-глобален план, защото като възрастен човек съм се съсредоточил най-вече в личните си занимания. Имам проекти за седем-осем книги, част от тях вече са написани, част от тях ще издам през тази година. Издадох четири книги през 2025 г., тази година да са поне пет“, каза още проф. Неделчев.


