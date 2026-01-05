ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му и маршрутите, които ползва
Реакциите на случилото се във Венецуела са разнопосочни. Разцепление има дори в самата армия, отбеляза той. Акцията по залавянето на венецуелския президент е била планирана от лятото. "Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му, маршрутите, които ползва. Очевидно отвътре, в самата армия има хора, които са дали тази информация“, поясни проф. Чуков.
Противоречиви са позициите и на различните държави. Най-близката до Латинска Америка европейска държава – Испания, не призна избирането на Мадуро за легитимен президент.
"В същото време обаче вчера Испания се присъедини към декларацията на няколко латиноамерикански държави – Бразилия, Колумбия, Мексико, където управляват леви правителства, които директно осъдиха случилото се във Венецуела“, даде пример анализаторът.
Една от държавите, които реагираха най-остро на военната операция на САЩ, е Китай. "Китай е инвестирал най-много пари във венецуелската петролна индустрия. В момента САЩ е на път да направи това, което Чавес направи през 1999 г. – взе от едните и ги даде на другите“, коментира проф. Чуков.
Впечатление според него прави неефективността на венецуелската противовъздушна отбрана. В американската военна операция са участвали 150 самолета. Седем венецуелски самолета не са успели да излетят и са били ликвидирани още на терен. "Тук може да се търси много интересна пробойна. Охраната на Николас Мадуро са кубинци и всички те са били убити“, отбеляза той.
Според някои анализатори Третата световна война вече е започнала. "Това не означава, че ще има инвазия на армии, че ще има окопи. Третата световна започна с натиск за промяна на правителства, с ограничени военни операции“, посочи международният анализатор.
