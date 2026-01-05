ИЗПРАТИ НОВИНА
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му и маршрутите, които ползва
Автор: Ася Александрова 13:32
© ФОКУС
В Западното полукълбо вече действа доктрината "Монро“ с едни препратки към анекси, които много анализатори нарекоха MAGA, и ако бъдат нарушени националните интереси на САЩ, ще има интервенция. Това каза международният анализатор проф. Владимир Чуков в предаването "Утрото на фокус“ на Радио ФОКУС с водещ Ася Александрова. 

Реакциите на случилото се във Венецуела са разнопосочни. Разцепление има дори в самата армия, отбеляза той. Акцията по залавянето на венецуелския президент е била планирана от лятото. "Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците му, маршрутите, които ползва. Очевидно отвътре, в самата армия има хора, които са дали тази информация“, поясни проф. Чуков.

Противоречиви са позициите и на различните държави. Най-близката до Латинска Америка европейска държава – Испания, не призна избирането на Мадуро за легитимен президент.

"В същото време обаче вчера Испания се присъедини към декларацията на няколко латиноамерикански държави – Бразилия, Колумбия, Мексико, където управляват леви правителства, които директно осъдиха случилото се във Венецуела“, даде пример анализаторът.

Една от държавите, които реагираха най-остро на военната операция на САЩ, е Китай. "Китай е инвестирал най-много пари във венецуелската петролна индустрия. В момента САЩ е на път да направи това, което Чавес направи през 1999 г. – взе от едните и ги даде на другите“, коментира проф. Чуков.

Впечатление според него прави неефективността на венецуелската противовъздушна отбрана. В американската военна операция са участвали 150 самолета. Седем венецуелски самолета не са успели да излетят и са били ликвидирани още на терен. "Тук може да се търси много интересна пробойна. Охраната на Николас Мадуро са кубинци и всички те са били убити“, отбеляза той.

Според някои анализатори Третата световна война вече е започнала. "Това не означава, че ще има инвазия на армии, че ще има окопи. Третата световна започна с натиск за промяна на правителства, с ограничени военни операции“, посочи международният анализатор.


“Според някои анализатори Третата световна война вече е започнала. "Това не означава, че ще има инвазия на армии, че ще има окопи. Третата световна започна с натиск за промяна на правителства, с ограничени военни операции“, посочи международният анализатор.” Ами аз това го казвам много отдавна-Голямото Прекрояване върви с пълна сила от 2014 година, със завземането на Крим.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

