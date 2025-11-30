ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Приключиха преговорите между САЩ и Украйна за преработване на плана за мирно споразумение
Автор: Борислава Благоева 22:36Коментари (0)301
©
Преговорите между украинските и американските представители във Флорида приключиха, като страните ги определиха като продуктивни. Това обявиха държавният секретар на САЩ Марко Рубио и ръководителят на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров в коментари пред журналисти, излъчени от Suspilne.

"Много е важно да се сложи край на войната, но също така е важно да има сигурност в Украйна, да няма нови нашествия и също така е много важно да искаме в Украйна да започне ера на просперитет, не просто реконструкция, а Украйна да е по-силна и по-просперираща от преди. Това не е просто край на военните действия, а подготовка на Украйна за дългосрочен просперитет.

Положихме основите за това в Женева, комуникацията продължи през цялата седмица, днес направихме още една стъпка към мира, но все още има много работа за вършене. Но има още една страна, която трябва да стане част от това уравнение. Уиткоф отива в Москва, ще взаимодейства с руската страна, но ние разбираме и нейната позиция.

Предстои ни още много работа, но днешната сесия беше доста продуктивна. Оставаме реалисти за това колко трудно изглежда всичко това, но сме реалисти и за напредъка, който вече се случва. Не става въпрос само за спиране на войната, но и за изграждане на по-проспериращо бъдеще в Украйна,“ заявява Рубио след срещата пред репортери.

Умеров също потвърди успеха на преговорите и благодари на американския екип за работата им, като спомена поименно държавния секретар Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

"Обсъдихме всички важни въпроси за Украйна и украинския народ, а САЩ изразиха изключителна подкрепа. Нашата цел е просперираща и силна Украйна“, обобщава той.


Още по темата: общо новини по темата: 4699
29.11.2025 Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е далеч, напрежението по върховете в Киев изисква внимателен прочит
28.11.2025 В Русия превърнаха гълъби в разузнавателни "биодронове"
28.11.2025 The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
27.11.2025 Фон дер Лайен: Ще продължим с натиска към Русия
25.11.2025 CBS News: Украйна се съгласи с мирното предложение на САЩ
24.11.2025 Харалан Александров за мирния план: Не можах да повярвам, че някой сериозно иска да се водят преговори около това
предишна страница [ 1/784 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Елена Поптодорова: Краят на бойните действия в Украйна все още е ...
19:05 / 29.11.2025
Пловдив в картинки от железници, мостове и луноходи. Кога?
15:15 / 10.11.2025
Проф. Антоанета Христова срина със земята политиците ни
20:09 / 06.11.2025
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят...
21:18 / 01.11.2025
Димитър Ганев: Страхът от нов проект на президента Радев сплотява...
08:00 / 28.10.2025
Иво Инджев: Много добре е известно каква тежест притежава Америка...
19:11 / 22.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:10 / 28.11.2025
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
Рибар: От 65 г. съм в морето, но такова нещо не помня! Стана някаква аномалия
09:15 / 29.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази практика
14:22 / 28.11.2025
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
Николай Попов: Детето от катастрофата до Пловдив с трима загинали се събуди, пита за родителите си
13:25 / 28.11.2025
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
Предприемач: Ако България беше една фирма, щях да уволня всички управители
16:41 / 28.11.2025
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
Сиромахов гневен: Заплатата на тези хора е колкото един безполезен депутат взима за два дни
13:27 / 29.11.2025
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
Шофьорът, убил семейство на Околовръстното, може да изгние в затвора
14:19 / 28.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Войната в Украйна
Зима 2025/2026 г.
Антикорупционната комисия разследва мащабна схема свързана с "Величие"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: