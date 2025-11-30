ЗАРЕЖДАНЕ...
|Приключиха преговорите между САЩ и Украйна за преработване на плана за мирно споразумение
"Много е важно да се сложи край на войната, но също така е важно да има сигурност в Украйна, да няма нови нашествия и също така е много важно да искаме в Украйна да започне ера на просперитет, не просто реконструкция, а Украйна да е по-силна и по-просперираща от преди. Това не е просто край на военните действия, а подготовка на Украйна за дългосрочен просперитет.
Положихме основите за това в Женева, комуникацията продължи през цялата седмица, днес направихме още една стъпка към мира, но все още има много работа за вършене. Но има още една страна, която трябва да стане част от това уравнение. Уиткоф отива в Москва, ще взаимодейства с руската страна, но ние разбираме и нейната позиция.
Предстои ни още много работа, но днешната сесия беше доста продуктивна. Оставаме реалисти за това колко трудно изглежда всичко това, но сме реалисти и за напредъка, който вече се случва. Не става въпрос само за спиране на войната, но и за изграждане на по-проспериращо бъдеще в Украйна,“ заявява Рубио след срещата пред репортери.
Умеров също потвърди успеха на преговорите и благодари на американския екип за работата им, като спомена поименно държавния секретар Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
"Обсъдихме всички важни въпроси за Украйна и украинския народ, а САЩ изразиха изключителна подкрепа. Нашата цел е просперираща и силна Украйна“, обобщава той.
