ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Полк. Велков: Съединените щати започнаха да придобиват онова, към което се стремят
Автор: Веселка Иванова 13:11Коментари (0)272
© Поглед Инфо
Седмица след задържането на венецуелския президент Николас Мадуро можем да кажем със сигурност, че това не е класическа военна операция, а подготвена сделка. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС експертът по национална и международна сигурност полк. Славчо Велков.

"Актът по отстраняване на Мадуро от власт беше само едно действие, което да легитимира и завърши тази сделка. Предварително обявената цел – неговото отстраняване и завеждането му в САЩ, както го наричаха – "пленяване“, е само претекст. Истинската цел не е наркотероризмът, не са наркокартелите, не са действията на президента с наркотерористични организации, а петролът на Венецуела. И на практика така и се оказа.

Сега виждаме, че много бързо Съединените щати започнаха да придобиват онова, към което се стремят, включително над един милион барела петрол, които отиват в САЩ, а приходите от това ще бъдат главно за тях. Така че вече няма съмнение, че операцията, определена като "брилянтна“, беше проведена така, че да няма ефективно противодействие – дори президентът Мадуро не можа да стигне до защитения си бункер.

Всичко това се дължеше на решителната помощ на вътрешен кръг около него. Твърде вероятно е – вече специалистите и глобалните медии го коментират – че това се е случило с активното участие на сегашния вицепрезидент Делси Родригес. Така че сме свидетели на "разпределяне на зони на влияние“ в глобалното пространство.

И както Урсула фон дер Лайен нарече действията на президента Тръмп – "право на силата“, можем да кажем, че това е точно така. Но за да налагаш правото на силата, трябва да имаш сила. А без съмнение САЩ я имат. Независимо от факта, че Американският сенат, макар и само по отношение на Венецуела и с участие на републиканци, предприе мерки и почти успя да ограничи повторна военна операция на американската армия във Венецуела“, обясни полк. Велков.

"Този модел многократно е повтарян в историята. Това, което заяви президентът Тръмп в предупреждението си, не се отнасяше единствено до Гренландия. Нямаше такъв тесен подтекст, но с намека си за Гренландия той заплаши и Колумбия, Мексико и Куба, че по същия начин може да се случи и с тях, ако "не вървят по пътя, който им е посочен“, добави експертът.

"Що се отнася до Гренландия – нещата там вече активно се коментират от всички държави в света. Може да се каже, че вече има, макар и неофициално, позиция на Европейския съюз по въпроса. Вероятно това, което е заявил президентът Тръмп – тази "крушка“ – ще има опашка. Друг е въпросът как Тръмп и правителството му ще се стремят да придобият Гренландия, защото без съмнение тя е от огромно значение за САЩ – както за арктическата сигурност, така и за противодействие на други велики сили в региона, като Русия и Китай.

Дали това ще стане чрез военна операция, която би предизвикала непредвидими последици, включително за единството на НАТО и ЕС – защото Гренландия е част от НАТО – е под въпрос. По-вероятно е Тръмп – вече чрез държавния секретар – да се стреми към друг вариант, чрез закупуване или обезщетяване, като се има предвид, че местното население има силно развити движения за независимост и може да приеме предложените условия. Така светът се прекроява – в това няма нищо необичайно. Страшното е, че се прекроява със сила“, добави Велков.


Още по темата: общо новини по темата: 38
08.01.2026 Финансов експерт: Моментът не е за инвестиции в злато и сребро
08.01.2026 Венецуела съобщи за 100 загинали в резултат на военната операция на САЩ
07.01.2026 БСП: Използването на военна сила за смяна на властта е сериозно нарушение на международното право
06.01.2026 Главният прокурор на Венецуела: САЩ нямат юрисдикция в случая с Мадуро
06.01.2026 Тръмп: Операцията във Венецуела показа, че САЩ имат най-силната армия в
света
06.01.2026 Комарджия спечели половин милион долара от залавянето на Николас Мадуро
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Проф. Чуков: Мадуро е бил наблюдаван къде ходи, какви са навиците...
13:32 / 05.01.2026
Константин Вълков: Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентир...
17:38 / 04.01.2026
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че политици...
19:06 / 29.12.2025
Международен анализатор: Светът се движи от силата, а не от право...
09:25 / 29.12.2025
Политолог: 2025 беше година на постижения, но и на критични момен...
14:41 / 24.12.2025
Илия Лазаров: Нито Путин, нито Зеленски имат интерес от прекратяв...
07:50 / 16.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
22:33 / 08.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
Карбовски: Смяната на лева с еврото показва безапелационно народопсихологията на българина
10:40 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Пловдив през 2025 година
Зима 2025/2026 г.
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: