Пловдив
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че политиците не стават за нищо
19:06
© NOVA NEWS
Продължаваме да чакаме да се появи месията. Това каза политологът Татяна Буруджиева за предстоящите предсрочни избори. 

“Никой не можеше да прогнозира, че работодателите, заедно с някои от политическите партии, ще организират толкова решителен протест срещу бюджета. На никой не му хрумваше, че някой ще се отнесе така повърхностно към приемането на план-сметката", коментира тя пред NOVA NEWS.

Политологът припомни, че една от прогнозите ѝ за предсрочни избори е била, че ако политиците тръгнат към избори, те ще бъдат най-рано в края на януари или февруари, за да могат да се осъществят преди Великден. “Единствено протестът можеше да роди такова действие, което не може да се предвиди. Не е логично да имаме протести, които защитават парите на хората, които имат повече средства", смята Буруджиева.

“Самите организатори на протеста останаха изненадани от това, което се случи, и много бързо смениха дискурса за начина, по който описваха протестите. В техните разкази протестите се превърнаха в граждански и ценностни", каза политологът.

По думите ѝ идеята да се спори на икономически теми отново се е възродила на един по-късен етап, когато от “Продължаваме Промяната" решили да припомнят протестите от 1997 година. “Това беше с чисто тактическа цела за предстоящите избори, защото тогава протестите имаха много по-силен икономически характер", твърди политологът.

“През 2025 година отново се върнахме към протестите, които обединяват. И ако опозицията не успя да се обедини в парламента, тя за първи път го направи по време на протестите. Даже нямаше силно проявени мераци някой непременно да изпъкне", смята Буруджиева.

“На избори отиваме и депутати, и граждани. Това е битка между политиците. Гражданите отиват на избори с убеждението, че всички политици не стават за нищо, че няма реална алтернатива. Те пак чакат някакъв нов субект, но и те самите не знаят какво чакат, защото предложените нови са стари. Продължаваме да чакаме месията", коментира тя. 

Мястото на Европа в световната политика

“Българските политици показват силна степен на дезориентация в това, което се случва в света. Усеща се, че някъде нещо много силно и кардинално се размества на световната сцена, а България, и дори ЕС, не е основен играч", смята политологът.

"Виждаме силата на новите международни играчи за разпределението на световната хегемония - от една страна, технологиите и пазара, от друга страна - източниците на енергия и природата. Европейските политици показаха категорична неспособност да приоритизират задачите си", обясни Буруджиева.


