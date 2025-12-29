ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
|Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че политиците не стават за нищо
“Никой не можеше да прогнозира, че работодателите, заедно с някои от политическите партии, ще организират толкова решителен протест срещу бюджета. На никой не му хрумваше, че някой ще се отнесе така повърхностно към приемането на план-сметката", коментира тя пред NOVA NEWS.
Политологът припомни, че една от прогнозите ѝ за предсрочни избори е била, че ако политиците тръгнат към избори, те ще бъдат най-рано в края на януари или февруари, за да могат да се осъществят преди Великден. “Единствено протестът можеше да роди такова действие, което не може да се предвиди. Не е логично да имаме протести, които защитават парите на хората, които имат повече средства", смята Буруджиева.
“Самите организатори на протеста останаха изненадани от това, което се случи, и много бързо смениха дискурса за начина, по който описваха протестите. В техните разкази протестите се превърнаха в граждански и ценностни", каза политологът.
По думите ѝ идеята да се спори на икономически теми отново се е възродила на един по-късен етап, когато от “Продължаваме Промяната" решили да припомнят протестите от 1997 година. “Това беше с чисто тактическа цела за предстоящите избори, защото тогава протестите имаха много по-силен икономически характер", твърди политологът.
“През 2025 година отново се върнахме към протестите, които обединяват. И ако опозицията не успя да се обедини в парламента, тя за първи път го направи по време на протестите. Даже нямаше силно проявени мераци някой непременно да изпъкне", смята Буруджиева.
“На избори отиваме и депутати, и граждани. Това е битка между политиците. Гражданите отиват на избори с убеждението, че всички политици не стават за нищо, че няма реална алтернатива. Те пак чакат някакъв нов субект, но и те самите не знаят какво чакат, защото предложените нови са стари. Продължаваме да чакаме месията", коментира тя.
Мястото на Европа в световната политика
“Българските политици показват силна степен на дезориентация в това, което се случва в света. Усеща се, че някъде нещо много силно и кардинално се размества на световната сцена, а България, и дори ЕС, не е основен играч", смята политологът.
"Виждаме силата на новите международни играчи за разпределението на световната хегемония - от една страна, технологиите и пазара, от друга страна - източниците на енергия и природата. Европейските политици показаха категорична неспособност да приоритизират задачите си", обясни Буруджиева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 80
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Аналитични новини:
Международен анализатор: Светът се движи от силата, а не от право...
09:25 / 29.12.2025
Политолог: 2025 беше година на постижения, но и на критични момен...
14:41 / 24.12.2025
Илия Лазаров: Нито Путин, нито Зеленски имат интерес от прекратяв...
07:50 / 16.12.2025
Гюнер Тахир: Оставката на правителството беше добър ход за Бойко ...
19:05 / 15.12.2025
Западните медии за България: Десетки хиляди излязоха по улиците н...
08:40 / 11.12.2025
FT: Николай Младенов може да оглави ръководството на Газа
22:37 / 08.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бизнесмен: Оттеглям се!
11:36 / 27.12.2025
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Почина Мария Карафезиева
13:55 / 27.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS