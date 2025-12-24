Политолог: 2025 беше година на постижения, но и на критични моменти

© ФОКУС 2025 г. бе година с постижения, но и с много критични моменти, които поставяха под въпрос ключови ценности, смятани за неотменимо постижение на българското общество. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС политологът и преподавател в Софийския университет д-р Ваня Нушева.



"Протестната вълна, която започна от средата на лятото, достигна своя връх в края на годината и показа, че в страната съществува гражданско общество. То може да бъде трудно мобилизирано, но се активира, когато са застрашени базисни ценности. Лично ме изненада символиката на протестите, които стартираха спорадично по повод арестите на кмета на Варна и заместник-кмета на София. Те ясно показаха, че гражданите ценят едно ключово достижение в нашия демократичен преход – политическите свободи. За първи път от 35 години всъщност сме свидетели на протести, в които чувахме скандирането "Свобода“.



"Поводът за тези протести бе и бюджетът, но последните седмици показаха, че българите не са забравили урока от неефективното управление на публичните финанси и тежката криза през зимата на 1996–1997 г. Протестът на 10 декември показа колко силно може да се мобилизира гражданското общество в защита на базисни ценности и бе най-големият през последните 25 години“, посочи Нушева.



"В същото време страната постигна и значими успехи. България върви много трудно, но все пак напред в постигането на своите икономически цели. Приемането на еврото и присъединяването към Шенген са постижения, резултат и от управлението на политически партии, които днес са обект на сериозна критика, и на част от опозиционните партии, представени в парламента. Тези успехи трябва да бъдат отбелязани при оценката на политическите събития през 2025 г.“



"Надяваме се, че през 2026 г. страната ще продължи с позитивно развитие, при което не само ще приемем еврото като номинална единица, но и ще живеем и бъдем управлявани в съответствие с разбирането ни за европейски, модерен и цивилизован начин на живот“, добави тя.