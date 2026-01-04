ЗАРЕЖДАНЕ...
|Константин Вълков: Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентирал към Латинска Америка
Той посочи, че около Николас Мадуро има огромен кръг от подкрепящи, които осъждат действията на САЩ срещу него.
"Пазарите показват, че сега не е момента да се атакува една страна заради нефтените находища. Сега цената на петрола е една от най-ниските и има презадоволяване на нуждите. Търсенето е малко по-ниско от очакването, няма сигнали то да се увеличи. Теорията, че САЩ удря Венецуела заради петрол, е малко конспиративна", обясни той в ефира на NOVA.
"Това, в което не вярва Тръмп, е че международните организации, контролиращи световния дневен ред, са остарели. А те наистина са. Идва времето на локалните организации, а това е опасно", каза той.
Според него Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентирал към Латинска Америка. "А Русия – да се занимава с нейната част", допълни още журналистът. Той смята още, че за Тръмп "Киев е нещо, което тежи на съзнанието му".
Вълков каза, че във Венецуела Китай е основният играч, който добива там петрол.
Досиетата "Епстийн"
Вълков смята, че Тръмп ще устои на досиетата "Еспийст". "Кризата "Епстийн" е добра за Тръмп, защото той знае как да се бори с такъв скандал и го е доказал много пъти", допълни журналистът. Той не очаква, че ще се появят нови материали от досиетата, защото ако има такива "са унищожени отдавна".
