ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
Константин Вълков: Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентирал към Латинска Америка
Автор: ИА Фокус 17:38Коментари (0)133
© NOVA
Случващото се във Венецуела е доста интересно, тази операция беше подготвяна доста дълго време. Участваха 150 машини по въздуха. Тази акция първоначално се разглежда като нарушаване на световния ред от страна на Доналд Тръмп – като икономическа перспектива за завладяване на нефтените находища на Венецуела. А те са разработени от три американски компании, като тогава са дадени на концесия по един незаконен начин, така че Тръмп няма как да претендира за това. Това каза журналистът Константин Вълков. 

Той посочи, че около Николас Мадуро има огромен кръг от подкрепящи, които осъждат действията на САЩ срещу него.

"Пазарите показват, че сега не е момента да се атакува една страна заради нефтените находища. Сега цената на петрола е една от най-ниските и има презадоволяване на нуждите. Търсенето е малко по-ниско от очакването, няма сигнали то да се увеличи. Теорията, че САЩ удря Венецуела заради петрол, е малко конспиративна", обясни той в ефира на NOVA. 

"Това, в което не вярва Тръмп, е че международните организации, контролиращи световния дневен ред, са остарели. А те наистина са. Идва времето на локалните организации, а това е опасно", каза той.

Според него Тръмп "парцелира" света и затова се е ориентирал към Латинска Америка. "А Русия – да се занимава с нейната част", допълни още журналистът.  Той смята още, че за Тръмп "Киев е нещо, което тежи на съзнанието му".

Вълков каза, че във Венецуела Китай е основният играч, който добива там петрол.

Досиетата "Епстийн"

Вълков смята, че Тръмп ще устои на досиетата "Еспийст". "Кризата "Епстийн" е добра за Тръмп, защото той знае как да се бори с такъв скандал и го е доказал много пъти", допълни журналистът. Той не очаква, че ще се появят нови материали от досиетата, защото ако има такива "са унищожени отдавна".


Още по темата: общо новини по темата: 20
04.01.2026 »
04.01.2026 »
04.01.2026 »
04.01.2026 »
04.01.2026 »
04.01.2026 »
предишна страница [ 1/4 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Аналитични новини:
Политолог: Гражданите отиват на избори с убеждението, че политици...
19:06 / 29.12.2025
Международен анализатор: Светът се движи от силата, а не от право...
09:25 / 29.12.2025
Политолог: 2025 беше година на постижения, но и на критични момен...
14:41 / 24.12.2025
Илия Лазаров: Нито Путин, нито Зеленски имат интерес от прекратяв...
07:50 / 16.12.2025
Гюнер Тахир: Оставката на правителството беше добър ход за Бойко ...
19:05 / 15.12.2025
Западните медии за България: Десетки хиляди излязоха по улиците н...
08:40 / 11.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
Икономист: Въвеждането на еврото в България има възможност да отпуши нова ликвидност за банково кредитиране
20:30 / 03.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Експлозия в бар в швейцарски ски курорт
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: