ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Спортни
Общество
Политика
|Ивета Чернева: Тръмп защитава със зъби и нокти и ще държи до последния момент да не се разкриват досиетата "Епстийн"
По думите й отново наблюдаваме един класически Тръмп, който се меси в работата на правосъдието или на агенциите. "Той казва: само демократите ще пипате, мен и другите ми приятелчета и спонсори няма да ги пипате. Това няма как да стане,“ тъй като според нея американското общество иска най-накрая да има яснота по въпроса за трафика на хора и педофилията, които са се случвали години наред. "Тръмп защитава със зъби и нокти ще държи до последния момент да не се разкриват тези досиета. Това само ни казва колко ужасни неща и колко много хора, богати и с влияние, са замесени, и колко дълго продължава това, след като е такава борба и от двете страни да не се разкриват тези досиета. Американското общество иска най-накрая да види яснота, както и жертвите.“
"След като са толкова много и известни замесените хора, значи може би нещо има да се каже за американските елити, които са богати, смятат, че управляват света, а всъщност зад това седят много грозни навици, пороци, експлоатация, педофилия. Всичко е много страшно, затова е толкова голяма борбата в момента в Конгреса,“ посочи гостът и добави, че замесените в тази афера също са представители и хора от елита на САЩ, което внася допълнително възмущение сред обществото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 81
|предишна страница [ 1/14 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Аналитични новини:
Пловдив в картинки от железници, мостове и луноходи. Кога?
15:15 / 10.11.2025
Проф. Антоанета Христова срина със земята политиците ни
20:09 / 06.11.2025
Проф. Мермерски: Американците наистина имат намерение да изпратят...
21:18 / 01.11.2025
Димитър Ганев: Страхът от нов проект на президента Радев сплотява...
08:00 / 28.10.2025
Иво Инджев: Много добре е известно каква тежест притежава Америка...
19:11 / 22.10.2025
Господа съветници, не ставайте смешни – предишен мандат не се раз...
14:48 / 21.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Драгана Миркович с тежка диагноза
11:01 / 17.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS