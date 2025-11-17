ИЗПРАТИ НОВИНА
Ивета Чернева: Тръмп защитава със зъби и нокти и ще държи до последния момент да не се разкриват досиетата "Епстийн"
Автор: Цоня Събчева 21:59Коментари (0)201
©
Досиетата "Епстийн“ се превърнаха в повод за нова борба между демократи и републиканци. Ако демократите успеят да вземат превес и успеят да привлекат достатъчно републиканци на тяхна страна, ще видим вече друга игра: Департаментът по правосъдие, главният прокурор Пам Бонди и директорът на ФБР ще имат един месец, за да разкрият публично досиетата "Епстийн“. Това каза в предаването "Метроном" на Радио "Фокус“ анализаторът по международни въпроси Ивета Чернева, автор на книгата "Тръмп, европейската сигурност и Турция“.

По думите й отново наблюдаваме един класически Тръмп, който се меси в работата на правосъдието или на агенциите. "Той казва: само демократите ще пипате, мен и другите ми приятелчета и спонсори няма да ги пипате. Това няма как да стане,“ тъй като според нея американското общество иска най-накрая да има яснота по въпроса за трафика на хора и педофилията, които са се случвали години наред. "Тръмп защитава със зъби и нокти ще държи до последния момент да не се разкриват тези досиета. Това само ни казва колко ужасни неща и колко много хора, богати и с влияние, са замесени, и колко дълго продължава това, след като е такава борба и от двете страни да не се разкриват тези досиета. Американското общество иска най-накрая да види яснота, както и жертвите.“

"След като са толкова много и известни замесените хора, значи може би нещо има да се каже за американските елити, които са богати, смятат, че управляват света, а всъщност зад това седят много грозни навици, пороци, експлоатация, педофилия. Всичко е много страшно, затова е толкова голяма борбата в момента в Конгреса,“ посочи гостът и добави, че замесените в тази афера също са представители и хора от елита на САЩ, което внася допълнително възмущение сред обществото.


