ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Зърнопроизводителите: Искаме оставката на министъра
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:35Коментари (0)164
© bTV
От Националната асоциация на зърнопроизводителите изразиха протестна готовност, ако исканията им не бъдат изпълнени. 

"Ангажиментите са поети отдавна от държавата. Споразумението е от април 2024 г., където са записани законодателните инициативи, които секторът желае и да не се налага секторът да бъде подпомаган с държавни средства, каквато е и нашата цел. Предишният кабинет е поел ангажиментите, но сегашният министър беше шеф на фонд "Земеделие“ тогава, като служебен и редовен министър, не сме прекъсвали диалога“.

"Искаме оставката на министъра на земеделието. Има липса на воля тези промени да стартират. Имаше срокове април след това юни, юли, сега септември. Комуникацията ми с министъра не е прекъсвана, тя е на ежедневна база, но резултат няма“. 

Това каза в предаването "Лице в лице“ Илия Проданов, председател на Асоциацията на зърнопроизводителите.

"На първо място имаме нужда от по-дългосрочни поземлени отношения. Няма друга държава, в която те да са на база едногодишни договори. Няма никаква предвидимост, няма как да говорим за напояване, след като не знаеш дали това поле ще го работиш след 1 година. Това е договор между собствениците на земеделска земя и зърнопроизводителите“, посочи Проданов. 

По думите му договорните отношения трябва да бъдат минимум 5 години.

"Редът оттук нататък за нас е ясен – изпратили сме писма към министър-председателя и към парламентарните групи. Предполагам че тази седмица ще имаме среща с премиера, не е уговорена, но няма причина да не се проведе такава среща. Ние нямаме претенции кой е министър, за нас е важен резултатът“, коментира още Проданов.

"Не съм убеден, че тракторите няма да излязат, това зависи от срещите, които ще проведем тази и другата седмица“.

По думите му в Националната асоциация на зърнопроизводителите членуват 2400 фирми, обработващи около 17 милиона декара земя – около 60% от земеделската земя, заета със зърнено-житни култури.

"При нас не членуват 3-4 големи фирми в България. От тях надолу, това са средните и малките фирми, които членуват при нас", посочи още той.

"От пшеница реколтата беше нормална – около 6,5-7 млн. тона произведена пшеница, проблемът е при царевицата и слънчогледа, където положението е трагично. Над 35 хиляди декара царевица е напълно пропаднала заради сушата. 2,5 млн. декара са с трагично ниска реколта. Повишаване на цените на олиото може да има само ако цената се повиши на международния пазар. Цената на пшеницата е 35 ст. на пристанище Бургас и Варна“, посочи експертът.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Катастрофа на АМ "Тракия"!
19:44 / 27.10.2025
Арестуваха мъж, набил по-голямата си жена
19:00 / 27.10.2025
Енергиен експерт за решението на Съда на ЕС: Ние абонатите ще пла...
19:34 / 27.10.2025
Светослав Бенчев очерта и най-лошия възможен сценарий от спиранет...
18:27 / 27.10.2025
БНБ прие промени, свързани с кредитите
18:27 / 27.10.2025
Почивните понеделници остават в сила!
17:13 / 27.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Григор Димитров в турнири през 2025-а година
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
БК Локомотив Пловдив
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: