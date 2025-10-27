ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Зърнопроизводителите: Искаме оставката на министъра
"Ангажиментите са поети отдавна от държавата. Споразумението е от април 2024 г., където са записани законодателните инициативи, които секторът желае и да не се налага секторът да бъде подпомаган с държавни средства, каквато е и нашата цел. Предишният кабинет е поел ангажиментите, но сегашният министър беше шеф на фонд "Земеделие“ тогава, като служебен и редовен министър, не сме прекъсвали диалога“.
"Искаме оставката на министъра на земеделието. Има липса на воля тези промени да стартират. Имаше срокове април след това юни, юли, сега септември. Комуникацията ми с министъра не е прекъсвана, тя е на ежедневна база, но резултат няма“.
Това каза в предаването "Лице в лице“ Илия Проданов, председател на Асоциацията на зърнопроизводителите.
"На първо място имаме нужда от по-дългосрочни поземлени отношения. Няма друга държава, в която те да са на база едногодишни договори. Няма никаква предвидимост, няма как да говорим за напояване, след като не знаеш дали това поле ще го работиш след 1 година. Това е договор между собствениците на земеделска земя и зърнопроизводителите“, посочи Проданов.
По думите му договорните отношения трябва да бъдат минимум 5 години.
"Редът оттук нататък за нас е ясен – изпратили сме писма към министър-председателя и към парламентарните групи. Предполагам че тази седмица ще имаме среща с премиера, не е уговорена, но няма причина да не се проведе такава среща. Ние нямаме претенции кой е министър, за нас е важен резултатът“, коментира още Проданов.
"Не съм убеден, че тракторите няма да излязат, това зависи от срещите, които ще проведем тази и другата седмица“.
По думите му в Националната асоциация на зърнопроизводителите членуват 2400 фирми, обработващи около 17 милиона декара земя – около 60% от земеделската земя, заета със зърнено-житни култури.
"При нас не членуват 3-4 големи фирми в България. От тях надолу, това са средните и малките фирми, които членуват при нас", посочи още той.
"От пшеница реколтата беше нормална – около 6,5-7 млн. тона произведена пшеница, проблемът е при царевицата и слънчогледа, където положението е трагично. Над 35 хиляди декара царевица е напълно пропаднала заради сушата. 2,5 млн. декара са с трагично ниска реколта. Повишаване на цените на олиото може да има само ако цената се повиши на международния пазар. Цената на пшеницата е 35 ст. на пристанище Бургас и Варна“, посочи експертът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Катастрофа на АМ "Тракия"!
19:44 / 27.10.2025
Арестуваха мъж, набил по-голямата си жена
19:00 / 27.10.2025
Енергиен експерт за решението на Съда на ЕС: Ние абонатите ще пла...
19:34 / 27.10.2025
Светослав Бенчев очерта и най-лошия възможен сценарий от спиранет...
18:27 / 27.10.2025
БНБ прие промени, свързани с кредитите
18:27 / 27.10.2025
Почивните понеделници остават в сила!
17:13 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Мария Силвестър става водеща в "Преди обед"
19:41 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS