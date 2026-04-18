Тежък и изключително зрелищен пътен инцидент стана на бул. "Симеон Велики“ в Шумен. Лек автомобил "Ауди“ буквално е полетял от височина около три метра и се е врязал в мебелен магазин, след като преди това се е сблъскал с друга кола – марка "Дачия“.

Спасителна операция на място

Веднага след сблъсъка към мястото на произшествието са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. По информация от пресцентъра на ОДМВР-Шумен, трима души са пострадали при инцидента и са транспортирани в местната болница за прегледи и оказване на помощ. Огнеборците са съдействали за обезопасяване на автомобила, който се е озовал в търговския обект.

Тревожна статистика за региона

Инцидентът се случва на фона на притеснителни данни за пътната безопасност в областта. Само през месец март в Шуменско са заловени 33-ма неправоспособни водачи. За същия период са регистрирани общо 42 катастрофи, пет от които са били тежки с петима ранени.

Разследване на случая

Полицията продължава работата по изясняване на точните причини за падането на автомобила и обстоятелствата около удара между двете коли.