ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Зорница Русинова за предложението на МВФ пенсионната осигуровка да се вдигне от 1 януари
Зорница Русинова коментира, че този случай е интересен, но в основата на проблемите с пенсионните системи в цяла Европа, включително и в България, стои фактът, че "цялата архитектура на системите е правена при различна демография и при различни индустриални и икономически отношения". По думите ѝ "същият проблем имаме и тук в България" – дефицитна осигурителна система, породена от намаляващия брой работещи спрямо увеличаващия се брой пенсионери.
Тя припомни, че миналата година Икономическият и социален съвет е изготвил мащабен анализ на пенсионната система, обхващащ и трите ѝ стълба, който съдържа конкретни предложения за усъвършенстване. Целта на препоръките е двойна - от една страна, финансово стабилизиране на системата чрез намаляване на дефицита, и от друга, осигуряване на адекватност на пенсиите чрез ежегодно увеличение.
Препоръките на МВФ и нуждата от стабилност
– Увеличение на пенсионните осигуровки с 1% от 1 януари 2026 г.
– Повишаване на данъка върху недвижимите имоти.
– Премахване на плоския данък и преминаване към прогресивно облагане.
– Овладяване на ръста на заплатите.
По повод предложението за увеличение на осигурителната вноска, Русинова изрази личното си мнение, че "не мисли, че към момента трябва да се пипа осигурителната система, особено за следващата година". Според нея трябва да се търсят резерви в настоящата система и начини за изсветляване на сивата икономика. Тя подчерта, че честите и резки промени подкопават доверието в системата, което е ключово за нейната стабилност.
"За да има стабилност на пенсионната система, е ключово доверието. За да има доверие, хората, които в момента работят, трябва да са спокойни, че когато дойде тяхното време, тази система ще може да им даде достойни пенсии", заяви пред NOVA NEWS Русинова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Синоптик: Есента ще е топла и суха
21:17 / 19.09.2025
Най-големият жилищен комплекс в България, който е по-голям от мно...
20:56 / 19.09.2025
Наблюдение на КНСБ: 10 от 17 стоки са по-евтини в малките магазин...
21:32 / 19.09.2025
Здравният министър: Хранително отравяне е причината за 256 заболе...
20:16 / 19.09.2025
МВФ ни посъветва да вдигаме данъци и осигуровки
20:17 / 19.09.2025
Всяко увеличение на минималната работна заплата увеличава над 40 ...
20:28 / 19.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
България вдигна МиГ-29, а Румъния - F-16
19:13 / 17.09.2025
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
Честито на Димитър Рачков!
08:02 / 18.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS