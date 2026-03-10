ЗАРЕЖДАНЕ...
"Златото на бедните" отново привлича вниманието на инвеститорите
Днес среброто отново привлича вниманието на инвеститорите. През 2025 година цената му нарасна повече от три пъти, достигайки над 100 евро за тройунция в края на януари 2026 г. Последвалата корекция от около 50 евро до началото на февруари напомни за неговата известна волатилност, наречена "металът на дявола“. Този спад се дължи на по-бързото от очакваното овладяване на инфлацията и по-силния долар след назначаването на новия президент на Федералния резерв, Кевин Уорш.
Въпреки краткосрочните колебания, основните фактори за търсенето на сребро остават силни. Често наричано "златото на бедните“, среброто има собствена логика. То не е само финансов актив, но и ключов индустриален метал - незаменим за батерии, слънчеви панели и нови технологии, пише специализираният сайт The Conversation.
За разлика от златото, което предимно се държи като инвестиция и резерв на централните банки, около половината от търсенето на сребро идва от индустрията. Металът е жизненоважен за енергийния преход, включително за електрически батерии, слънчеви панели и медицински устройства като катетри и протези.
Среброто играе важна роля и в дигиталната трансформация. То се използва в високотехнологични електронни компоненти за центрове за данни и системи за изкуствен интелект, благодарение на отличната му проводимост и устойчивост на корозия. Поради това САЩ и Китай го признават за стратегически критичен метал.
С търсенето идват и предизвикателства от страна на предлагането. Около 70% от световното сребро се добива като вторичен продукт от мини за мед, цинк, олово и злато. Това прави бързото увеличаване на добива трудно, дори при по-високи цени на метала.
Рециклирането също помага, но е нестабилно и осигурява едва 15–20% от световното предлагане. В допълнение, производството е силно концентрирано - Мексико, Китай, Перу, Боливия и Чили осигуряват над 60% от световното сребро. От 2026 г. Китай въведе ограничения за износа, което допълнително затяга веригата на доставки.
Макар среброто да е индустриален метал, то запазва и финансовата си роля. По време на кризи и геополитическа несигурност инвеститорите често се обръщат към него като към "ценна защита“. Въпреки това среброто е по-нестабилно от златото и не винаги предлага същата сигурност.
Все пак експертите виждат потенциал и съчетаването на ограничено предлагане, нарастващо индустриално търсене и геополитически фактори може да подкрепи цената на среброто в дългосрочен план.
