Зимата все още не се предава, ще вали сняг на места
Облачността ще се увеличи над по-голямата част от територията на България. Следобед на места на запад, предимно в масивите, ще превали дъжд, а по най-високите части – сняг. В София термометрите ще показват около 12°.
По Черноморието преди обяд ще има ниска облачност и мъгли. През деня ще остане облачно с умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще достигнат 8°-10°, а морската вода е със сравнително ниски стойности – между 7° и 9°.
В планините условията ще бъдат по-сурови с умерен до силен източен вятър. Над 1300 метра дъждът ще преминава в сняг. На 2000 метра височина се очакват температури около минус 1°.
Минималните температури в страната ще варират от минус 2° до 3°, което създава условия за слани в ранните часове.
Раева: Най-страшното за мен до момента беше, когато семейството ми беше в Близкия изток в началото на войната
Ново поскъпване на бензина и дизела у нас
22:57 / 16.03.2026
Гергана Стоянова за Стефка Костадинова: понякога 2 метра и 9 см с...
20:39 / 16.03.2026
Почина Елза Гоева
20:03 / 16.03.2026
МВР: На 12 март е забелязан дим от хижа "Петрохан"
19:18 / 16.03.2026
Министър Дечев за "Петрохан": Всичко остава затворено в рамките н...
20:42 / 16.03.2026
