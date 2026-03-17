Значителна облачност и превалявания в планинските райони се очакват утре, като температурите ще останат в интервала между 10° и 15°. В сутрешните часове видимостта в Източна България и по поречието на Дунав ще бъде намалена, информираОблачността ще се увеличи над по-голямата част от територията на България. Следобед на места на запад, предимно в масивите, ще превали дъжд, а по най-високите части – сняг. В София термометрите ще показват около 12°.По Черноморието преди обяд ще има ниска облачност и мъгли. През деня ще остане облачно с умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще достигнат 8°-10°, а морската вода е със сравнително ниски стойности – между 7° и 9°.В планините условията ще бъдат по-сурови с умерен до силен източен вятър. Над 1300 метра дъждът ще преминава в сняг. На 2000 метра височина се очакват температури около минус 1°.Минималните температури в страната ще варират от минус 2° до 3°, което създава условия за слани в ранните часове.