Журналист за заведенията с неразумни цени: Бойкот, докато затворят!

© Журналистът Иван Бакалов коментира в социалните мрежи рязкото поскъпване в българските заведения и начина, по който мнозина търговци използват темата за еврото като оправдание. В своя публикация той изразява възмущение, че цените у нас вече изпреварват тези в Гърция, а порциите са значително по-малки.



По думите му, "двама души с по една салата, едно ястие и едно питие трудно ще се съберат в 100 лв.“, докато в Гърция подобна сметка би излязла около 50 евро, и то при "порции два пъти по-големи (без преувеличение)“.



Бакалов категорично отхвърля призивите да "влизаме в положението“ на ресторантьорите. Той подчертава, че потребителите не са длъжни да оправдават неразумни цени, нито да подкрепят бизнеси, които завишават цените без мярка. "Не, не трябва. Бойкот.“ – заявява той.



Според него решението е просто: хората трябва да избягват крайно скъпите места и да избират заведения с нормални цени. Ако пазарът работи свободно, тези, които спекулират, сами ще бъдат изтласкани. "Щом е скъпо, прескачаме ги тия заведения… Бойкот докато затворят.“



Журналистът разширява критиката си и към собствениците, които повишават наемите под претекст, че "идва еврото“. Според него същата логика важи и за тях – ако искат прекомерно високи наеми, трябва да останат без наематели. "И тези които им увеличават наемите ей тъй... и те да останат без наемател. Бойкот.“



Бакалов коментира и тенденцията към масово закръгляване на цени при преминаването към евро. Той дава пример с кафе, което вместо да бъде закръглено от 3,99 лв. на 2 евро, се предлага за 2,50 или дори 3 евро – по-скъпо от страни като Италия. "Еврото е виновно, нали.“ – иронизира той.



В текста той припомня и думите на премиера Димитър Попов от 1991 г., когато при свободното образуване на цените той каза прословутото "За Бога, братя, не купувайте!“ – реплика, която остава актуална и днес в контекста на пазарните изкривявания.



"Кой ли не се е опитвал да изкривява пазара. Години наред мутренски рекет на борсите, рекет върху вносители, посредници превземат всичко от производители и т. н.", завършва своята публикация Бакалов.