Животновъди: Против сме безразборните, масови и спешни рокади, извършвани "от днес за утре"
В позиция до медиите от бранша алармират:
Настоящият момент е изключително чувствителен за сектора, тъй като е в ход кампанията по заявяване на директни плащания, започва работа по разпределяне на пасища чрез смесени комисии и стартират процедури за търгове на земи от Държавния поземлен фонд, насочени към животновъдите.
В тази връзка, масовата и внезапна подмяна на ключови административни кадри създава реален риск от блокиране или забавяне на административните процеси и създаване на хаос в работата на комисиите. Това също ще предизвика от една страна затруднения за животновъдите при достъпа до пасища и земя и компрометиране на навременното заявяване и усвояване на средства по линия на директните плащания.
НОКА категорично заявява, че:
• Подкрепя освобождаването на служители, за които има доказани данни за злоупотреби или нарушения!
• Но е против безразборни, масови и спешни рокади, извършвани "от днес за утре“, без ясна обосновка и без оценка на последствията!
Подобни действия водят до смут в системата, демотивация на администрацията и несигурност за земеделските стопани.
НОКА настоява:
• да се преустановят незабавните кадрови промени в разгара на кампанията;
• да се гарантира административна стабилност в областните дирекции;
• да се извършва прецизна и обоснована оценка при всяка промяна;
• да се осигури диалог и обратна връзка със сектора преди предприемане на действия с такъв мащаб.
За животновъдния сектор достъпът до пасища, земя и навременното участие в кампанията не са административна формалност, а въпрос на оцеляване на хиляди стопанства.
Затова призоваваме за отговорност, предвидимост и стабилност в управлението на системата!
