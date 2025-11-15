ИЗПРАТИ НОВИНА
Живописно българско село е в изолация
Автор: ИА Фокус 09:17
© bTV
Поредното българско село в изолация. Село Емен е известно с природните си забележителности и живописна екопътека, но стигането до него е много трудно. Няма автобусен транспорт, липсват мобилни услуги и интернет, пътната настилка е в окаяно състояние, а водопроводът постоянно аварира.

Село Емен се намира на средата между Велико Търново и Павликени. В близост е живописния Еменски каньон, който разкрива красиви панорамни гледки, дълга над 3 километра пещера, красив водопад и екопътека. В селото живеят около 70 жители, които обаче са без автобус до града от три години.

"От три години нямаме автобусен транспорт, което е голяма липса за селото, има хора, които трябва да отидат за лекарства…лекар също няма, спря да идва. Има хора, които ходят на борсата да се разписват… имат малки деца, пътуват пеша до Балван което е на 8 км, оттам хващат автобус, който е за Велико Търново, а на връщане - на стоп или пеша“, казва Иванка Йорданова, жител на селото.

"Като ми се наложи от Емен да ходя до Търново, аз вървя пеш до Балван, 8 километра в едната посока и 8 в другата - 16 километра, това два дни в седмицата! Просто съм изолиран от целия свят - един човек, който си плаща данъците, а е изолиран от целия свят!“, каза Николай Илиев, друг жител на Емен.

Пътят от Велико Търново към Емен също е в тежко състояние.

"Общинският път е може би най-лошият път в общината - напукан, със свлачища, дупки, кърпим колкото можем…Имаме обещание, че през 2027 година ще бъде ремонтиран“, каза Владимир Стоянов, кметски наместник. 

Тук мобилните телефони губят обхват, а интернет няма. Някои от местните ползват сателитен интернет "Старлинк“ на Илон Мъск.

"Има моменти, когато тук на центъра няма покритие. И като няма ток, няма и телефон. И точно тогава е трагичният момент, че ако се наложи възрастен или млад човек да потърси линейка, просто няма откъде“, казва пред bTV Иванка Йорданова.

Екипът на телевизията посещава селото след току-що приключил пореден период на безводие.

"Десет дни нямахме вода, авария, авария, но къде е тази авария, кметският наместник постоянно звънеше, защото хората го пита“, допълва Иванка.

"То не само сега, през цялото лято през два три дена нямаше, и хоп пак! Мисля, че нищо не се прави засега, отдавна се говори, че ще се подменя целият водопровод от Ново село до Емен, тъй като са етернитови тръби, 100 мм, малки са нацепени са…постоянно ремонти, постоянно се пукат“, каза кметският наместник.

Част от атракциите край Емен една по една се рушат, по думите на местните и екопътеката е занемарена.

"Имаме един въжен мост и преди три години едни туристи се люлеели на него и паднаха, и оттогава няма кой да го направи - в България и в ЗУТ нямало такава дейност! Ток получаваме от Павликени и попът ни идва от Павликени и сме по-доволни от тях..фактически от търновската община нямаме път, нямаме и вода“, каза още Владимир Стоянов.

От община Велико Търново се опитват да решат спешния проблем с транспортната свързаност на селото.

"В новата транспортна схема сме заложили в седмицата в два дни да пътуват автобусите, за да може хората ако искат да си пазаруват, да си купуват лекарства, да ходят на лекар“, каза проф. Георги Камарашев, заместник- кмет на Велико Търново.

"Първата екопътека в България е пътеката на село Емен, там също има решение, и се подготвя от общината, за да се подсигури постоянен транспорт за гостите и жителите на село Емен“, обясни Димитър Манолов, общински съветник от ПК по транспорт и паркиране.

Великотърновски депутат пък е отправил питане към министър Гроздан Караджов как държавата осигурява минимални условия в Емен за комуникации и  функциониране на системата за ранно предупреждение BG-ALERT.







