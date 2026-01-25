ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Жителка от родното село на Румен Радев: Живеем в локви, водата е на режим
Славяново, до скоро наричано президентското село, ни посреща, обвито в мъгла, с кални улици и соларни панели на мястото на стария завод за селскостопанска техника.
В селото днес живеят не повече от 600 души, за които Румен Радев е пример.
"Той е от едно село, тръгнал е от нулата, постигнал е много повече от всички останали, които са имали някаква подкрепа. Той е човекът, който не търси преводачи, като образование отговаря изцяло. Да не говорим, че това е един интелигентен, възпитан и културен човек, който мисля, че няма да подведе хората“, смята Десислава Станиславова, пише bTV.
По-възрастните хора в селото го помнят още от дете.
"До четвърти клас учи тук, така че го знаем много добре. Много е способен. Човек, който знае шест езика. Досега такъв президент не сме имали. Да сте го видели да чете? Не! Каквото той си е преценил, направил си е сметка за абсолютно всичко“, казва Янка Иванова.
В селото, в което най-голямата сметка в местния магазин е 20 евро, и често пазаруват на версия до заплата, местните не вярват в промените.
"Селото виждате какво е. Живеем в локви, водата е на режим и президент да е от селото и който и да е - за нас няма полза. Канализация няма, какво да ви изреждам. Един единствен оператор имаме за интернет. Нямаме избор просто“, казва Недялка Делева.
Хората в Славяново чакат включването на Румен Радев в парламентарните избори с надежда.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 52
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Клиентка: Както беше два лева, сега е две евро
09:59 / 25.01.2026
Пиян българин подлуди самолета от Лондон за София
09:16 / 25.01.2026
Заради високите цени в Пловдив купувачите се насочват към по-малк...
07:50 / 25.01.2026
Януари го изпращаме със странни температури, скиорите плачат
21:16 / 24.01.2026
Близки и почитатели се сбогуваха с Калин Терзийски
19:15 / 24.01.2026
Надежда Йорданова: Радев не е показал реални действия срещу коруп...
19:11 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS