|Жестоко: Шеф на охранителна фирма смаза от бой служител, съблече го гол, а той от страх се изпусна
60-годишната жертва е била налагана с юмруци и ритници, защото се… "правила на отворена“ на местния бос.
Всичко се разиграва посред бял ден. Охранителят е бил на дежурство в местно училище. Бил е извикан от шефа в офиса след сигнал, че пие в работно време. След като влязъл разговорът между двамата бил на висок тон. Тогава началникът се развихрил и смазал от бой служителя.
Последният бил принуден да подпише молба за напускане, бил дори и съблечен – работното облекло с фирмените щампи било свалено насилствено, човекът останал гол до кръста и така бил принуден да си тръгне.
Побоят е бил толкова жесток, че жертвата дори се е изпуснала. Мъжът се е прибрал в дома си и от страх не е подал сигнал в полицията. Две седмици не е искал дори да излезе от дома си.
Шефът пък се заканвал, че "ще го осакати“ при последващи действия от страна на бившия вече служител.
Към момента Инспекцията по труда проверява фирмата. Става въпрос за охранителна компания с офиси из цялата страна.
