ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Жени и мъже с рядко срещани имена имат празник
Св. Григорий живял през III в. Той водел пустинен живот, но по настояване на вярващите от Неокесария приел да им стане епископ. Св. Григорий се прославил с добродетелните си дела, участвал в Антиохийския събор, оставил ни чудесен по своя произход "Символ на вярата", "Каноническо послание" и "Похвално слово за Ориген". Господ прославил верния свой служител чрез дара на чудотворството. Чудесата му били тъй многобройни, че го наричали втори Мойсей.
Всяка година на този ден празнуват имен ден Григорий и Григория.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Търси се нов директор за една от най-сладките държавни работи
21:34 / 16.11.2025
Николай Василев с тежка критика пред "Фокус"
20:21 / 16.11.2025
Мрежата кипна: На видеото се вижда как майката се връща и вижда у...
19:46 / 16.11.2025
Почина Царя на баничките
18:31 / 16.11.2025
Иво Христов: ЕС и България са само зрители и изпълнители
19:17 / 16.11.2025
Подготвена е организация банкоматите да пускат евро от 00:00 ч. н...
18:22 / 16.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS