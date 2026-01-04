Жена със заплата от 620 €: Нищо не остава

© Как стоим в еврозоната по размер на минималната работна заплата, която от 1 януари е малко над 620 евро и я получават 450 хиляди души. България остава на дъното на класацията. Със 160 евро е по-висока минималната заплата в Латвия. В Румъния, която не е в еврозоната, минималното възнаграждение от 1 юли ще достигне близо 850 евро. В Чехия надвишава 920 евро, в Германия и Люксембург е четирицифрено число.



Радка Янева работи на минимална заплата като хигиенист на офис в Бургас.



Посреща със смесени чувства увеличението от днес:



"Хубаво е, че се увеличава заплатата, обаче и стоките също. Те, ако вдигнат със 130 лв. заплатата, с 200 лева вдигат стоки и услуги. Каквото и да е, всеки ден, като отидеш е с нова цена. Събудиш се и е с нова цена."



Минималната работна заплата става 620,20 евро, линията на бедност също се вдига



Правим сметка за какво стигат 620 евро и 20 цента или 1213 лева, колкото ще взема след увеличението.



"Средно по 100-120 лв. за ток. 800-900 лв. предимно отиват за храна най-малко. Зависи от ситуацията, празници, ако има… Нищо не остава, заявява Радка пред БНТ.



БНТ: За какво могат да Ви стигнат 130 лв. отгоре?



- 130 лв. за два дни плащане за домашни разходи. За нищо друго."



Това, че от този месец ще получава заплатата си в евро, не я притеснява. Обезпокоена е обаче, че всичко е поскъпнало и често се налага да се лишава.



Радка Янева: "От дрехи, от обувки в повечето случаи."



Въпреки това пресмята, че през последните години минималната работна заплата расте.



Радка Янева: "Взеха да вдигат всяка година, за 10 години, мисля че 5-6 пъти са я вдигали."