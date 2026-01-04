ИЗПРАТИ НОВИНА
Жена със заплата от 620 €: Нищо не остава
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:07
©
Как стоим в еврозоната по размер на минималната работна заплата, която от 1 януари е малко над 620 евро и я получават 450 хиляди души. България остава на дъното на класацията. Със 160 евро е по-висока минималната заплата в Латвия. В Румъния, която не е в еврозоната, минималното възнаграждение от 1 юли ще достигне близо 850 евро. В Чехия надвишава 920 евро, в Германия и Люксембург е четирицифрено число.

Радка Янева работи на минимална заплата като хигиенист на офис в Бургас.

Посреща със смесени чувства увеличението от днес:

"Хубаво е, че се увеличава заплатата, обаче и стоките също. Те, ако вдигнат със 130 лв. заплатата, с 200 лева вдигат стоки и услуги. Каквото и да е, всеки ден, като отидеш е с нова цена. Събудиш се и е с нова цена."

Минималната работна заплата става 620,20 евро, линията на бедност също се вдига

Правим сметка за какво стигат 620 евро и 20 цента или 1213 лева, колкото ще взема след увеличението.

"Средно по 100-120 лв. за ток. 800-900 лв. предимно отиват за храна най-малко. Зависи от ситуацията, празници, ако има… Нищо не остава, заявява Радка пред БНТ. 

БНТ: За какво могат да Ви стигнат 130 лв. отгоре?

 - 130 лв. за два дни плащане за домашни разходи. За нищо друго."

Това, че от този месец ще получава заплатата си в евро, не я притеснява. Обезпокоена е обаче, че всичко е поскъпнало и често се налага да се лишава.

Радка Янева: "От дрехи, от обувки в повечето случаи."

Въпреки това пресмята, че през последните години минималната работна заплата расте.

Радка Янева: "Взеха да вдигат всяка година, за 10 години, мисля че 5-6 пъти са я вдигали."


04.01.2026 Председателят на ДКСБТ: Безпричинно увеличаване на цени се наблюдава в сферата на услугите
04.01.2026 С еврото дойде и тази добра новина за българските компании и бизнеса като
цяло
04.01.2026 Клиент на дюнери: Не виждате нищо нередно?
04.01.2026 Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
04.01.2026 Пловдивска верига скочи на КЗП: Правят си пиар на наш гръб, не вдигаме цени без причина!
04.01.2026 НАП влезе в голяма търговска верига за бяла и черна техника
Почина журналистът Светлозар Николов
17:34 / 04.01.2026
Студен фронт обръща времето у нас след 72 часа
17:04 / 04.01.2026
Божанов: Мадуро безспорно е престъпник
16:28 / 04.01.2026
BG-ALERT се задейства, затвориха цялата ски зона в наш курорт
15:58 / 04.01.2026
Промяна с времето на Бабинден
15:02 / 04.01.2026
Излезе прогнозата за първия работен ден за 2026 година
16:22 / 04.01.2026

Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
Въвеждането на еврото в България ще сложи край и на продължилата десетилетия "куфарна търговия" през границата
10:21 / 03.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
В историята на България има две монети, които винаги са №1 и №2 по стойност
09:08 / 03.01.2026
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Напрежение между САЩ и Венецуела
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
